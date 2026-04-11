Ο θρυλικός αρχιτέκτονας που δημιουργεί ένα αθλητικό παλάτι στα Τίρανα
Το αναγνωρισμένο αρχιτεκτονικό γραφείο MVRDV υπογράφει την εντυπωσιακή μελέτη του έργου “Asllan Rusi” στην αλβανική πρωτεύουσα
Ο Winy Maas ανήκει ανήκει στους αρχιτέκτονες που αναδιαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε τον αστικό χώρο. Συνιδρυτής του θρυλικού ολλανδικού γραφείου MVRDV, που ίδρυσε το 1993 μαζί με τους Jacob van Rijs και Nathalie de Vries στο Ρότερνταμ, ο Maas έχει καταφέρει κάτι εξαιρετικά σπάνιο στον κόσμο της αρχιτεκτονικής: να συνδυάζει με απόλυτη συνέπεια και αξιοπρέπεια την ακαδημαϊκή σκέψη με την πράξη, τη θεωρία με το χτισμένο αποτέλεσμα.
Η ακαδημαϊκή του πορεία
Μέσα από μια σειρά επισκέψεων ως καθηγητής σε ορισμένα από τα πιο αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του κόσμου όπως το Architectural Association School of Architecture στο Λονδίνο, το Massachusetts Institute of Technology, το Yale University, το Columbia University στη Νέα Υόρκη, το Strelka Institute στη Μόσχα, το Hong Kong University, την Rotterdam Building Academy και το Czech Technical University, έχει μορφώσει γενιές αρχιτεκτόνων, μεταλαμπαδεύοντας μια φιλοσοφία που θέτει τον άνθρωπο και τη βιώσιμη πόλη στο επίκεντρο κάθε σχεδιαστικής απόφασης. Η παρουσία του στα αμφιθέατρα αυτών των ιδρυμάτων δεν είναι τυχαία: είναι η φυσική συνέπεια ενός νου που ερευνά ακατάπαυστα, που αμφισβητεί και που αναζητά απαντήσεις εκεί που οι περισσότεροι δεν θέτουν καν ερωτήματα.
Η συμβολή του αυτή στην αρχιτεκτονική σκέψη και πράξη δεν πέρασε απαρατήρητη. Το 2011, η γαλλική κυβέρνηση τον τίμησε με τον τίτλο Chevalier de la Légion d’honneur, αναγνωρίζοντας το έργο του που χαρακτηρίζεται από πειραματισμό, καινοτομία και βιωσιμότητα. Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2015, η ολλανδική κυβέρνηση τον διόρισε στο Τάγμα του Ολλανδικού Λέοντος, μια από τις παλαιότερες και πιο έγκυρες τιμητικές διακρίσεις της χώρας. Γιατί ο Maas, πάνω από όλα, είναι αρχιτέκτονας που χτίζει, με τρόπο που αφήνει εποχή.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα