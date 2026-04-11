Πόσο «έξυπνη» επένδυση είναι το ασήμι; Τρεις προβλέψεις για την τιμή του μετάλλου

Σε σύγκριση με τον χρυσό, ο άργυρος συχνά περνά απαρατήρητος. Αν και η τιμή του δεν φτάνει τα υψηλά επίπεδα του χρυσού — που στις αρχές Μαρτίου ξεπέρασε τα 5.100 δολάρια ανά ουγκιά — μπορεί να αποτελεί έξυπνη επένδυση. Η χαμηλότερη τιμή του τον καθιστά πιο προσιτό για τον καθημερινό επενδυτή και τα τελευταία χρόνια έχει καταγράψει σημαντικά κέρδη.Ανάλυση της Kat Tretina που ειδικεύεται στο personnal finance, εκτιμά τι αναμένεται για την τιμή του αργύρου, τι επηρεάζει την αξία του και πώς μπορεί να κινηθεί στο μέλλον.Η τιμή του αργύρου διπλασιάστηκε το 2025.Πολλοί ειδικοί εκτιμούν ότι η τιμή του αργύρου μπορεί να ξεπεράσει τα 100 δολάρια ανά ουγκιά.Η ζήτηση για άργυρο αυξάνεται λόγω της ενισχυμένης χρήσης του σε ηλιακά πάνελ, αυτοκίνητα και ηλεκτρονικά προϊόντα.Στις αρχές του 2025 η τιμή του αργύρου ήταν περίπου 30 δολάρια ανά ουγκιά. Στις αρχές του 2026 η τιμή είχε ξεπεράσει τα 79 δολάρια, διπλασιαζόμενη μέσα σε ένα χρόνο, γεγονός που προσελκύει ξανά τους επενδυτές.