ΗΠΑ: Στο 3,3% εκτινάχτηκε ο πληθωρισμός τον Μάρτιο, «φωτιά» οι τιμές των καυσίμων με αύξηση 21,2%
Η ενέργεια «καίει» τον προϋπολογισμό των Αμερικανών, άνοδος 0,9% μέσα σε ένα μήνα - Στο 2,6% ο δομικός πληθωρισμός
Σημαντική επιτάχυνση παρουσίασαν οι πληθωριστικές πιέσεις στις ΗΠΑ τον Μάρτιο, καθώς οι τιμές της ενέργειας και κυρίως της βενζίνης «εκτινάχθηκαν» στα ύψη, επιβεβαιώνοντας τους φόβους των αναλυτών για τον αντίκτυπο της γεωπολιτικής κρίσης στο κόστος διαβίωσης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα το Γραφείο Στατιστικής Εργασίας των ΗΠΑ (BLS), ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) αυξήθηκε κατά 0,9% σε μηνιαία βάση, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων μηνών, έναντι 0,3% τον Φεβρουάριο.
Σε ετήσια βάση, ο πληθωρισμός «σκαρφάλωσε» στο 3,3%, παρουσιάζοντας αισθητή άνοδο από το 2,4% που είχε καταγραφεί τον προηγούμενο μήνα.
Η βενζίνη: Η τιμή της κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο 21,2%, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν τα τρία τέταρτα (75%) της συνολικής μηνιαίας αύξησης του πληθωρισμού.
Ετήσια μεταβολή: Σε σύγκριση με τον περσινό Μάρτιο, το ενεργειακό κόστος είναι πλέον αυξημένο κατά 12,5%.
Η ενέργεια στο επίκεντρο της ακρίβειαςΟ βασικός «ένοχος» για τη σημερινή εξέλιξη είναι ο κλάδος της ενέργειας, ο οποίος ενισχύθηκε συνολικά κατά 10,9% μέσα σε έναν μόλις μήνα.
