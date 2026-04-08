CrediaBank: Πρεμιέρα στο Χρηματιστήριο για τις νέες μετοχές – Ψήφος εμπιστοσύνης από ξένα κεφάλαια
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η ΑΜΚ των 300 εκατ. ευρώ σηματοδοτεί τη μετάβαση της CrediaBank στην εξωστρέφεια, τόνισε η CEO της τράπεζας Ελένη Βρεττού - Σχέδια για εξαγορές και δυναμική ανάπτυξη

Ειρήνη Σακελλάρη
Στο Χρηματιστήριο Αθηνών εισήλθαν σήμερα οι νέες μετοχές από την αύξηση κεφαλαίου της CrediaΒank, ύψους 300 εκατ. ευρώ, αύξηση που διανεμήθηκε σε 700 ιδιώτες επενδυτές, ενώ το 80% απορροφήθηκε από ξένους θεσμικούς επενδυτές.

H κυριά Ελένη Βρεττού CEO της Τράπεζας χαρακτήρισε ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και στις προοπτικές την αύξηση κεφαλαίου η οποία σηματοδοτεί μια διαδρομή επιτυχίας και μετάβασης από την ανασυγκρότηση στην εξωστρέφεια, υποσχέθηκε στους μετόχους, μακροπρόθεσμη αξία και στους πελάτες και στο προσωπικό μια τράπεζα που θα έχει μια σπουδαία διαδρομή.

Η αύξηση κεφαλαίου θα εξυπηρετήσει τους σκοπούς της τράπεζας, που είναι η επέκταση και μέσω εξαγορών αλλά και μέσω ανάπτυξης. Η κυρία Βρεττού ευχαρίστησε τους μετόχους και ειδικά τη Thrivest και το Υπερταμείο που στήριξαν την τράπεζα σε όλη της τη διαδρομή.

