Όμιλος Quest: Η στρατηγική του Θεόδωρου Φέσσα και τα «ανοικτά μέτωπα»
Η είσοδος στη Fourlis και το «παράθυρο» για νέες μετοχικές τοποθετήσεις - Οι επενδύσεις 60 εκατ. ευρώ, το ενδεχόμενο εξαγορών - Το deal του… Οκτωβρίου για την ACS
Το 2026 εξελίσσεται σε μια κομβική χρονιά για τον όμιλο Quest, με δεδομένο ότι τα γεγονότα τρέχουν σε όλους σχεδόν τους τομείς των δραστηριοτήτων του και δεν θεωρείται υπερβολή ότι κανείς, αυτή την ώρα, δεν μπορεί εύκολα να προβλέψει ποια θα είναι η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του σε μερικούς μήνες.
Κατά τη διάρκεια της χθεσινής καθιερωμένης ετήσιας ενημέρωσης των αναλυτών αποκαλύφθηκε από τα υψηλόβαθμα στελέχη της διοίκησης, μεταξύ άλλων, ότι το φετινό επενδυτικό πλάνο θα ανέλθει κοντά στα 60 εκατ. ευρώ (τα 30 εκατ. ευρώ σε νέες επενδύσεις), ποσό από το οποίο ήδη περισσότερα από 20 εκατ. ευρώ έχουν ήδη κατευθυνθεί για την απόκτηση μετοχικού ποσοστού 10,53% στην Fourlis. Άλλα 25 εκατ. ευρώ προορίζονται για την επέκταση του πανελλαδικού δικτύου των έξυπνων θυρίδων και τις υποδομές της υφιστάμενης θυγατρικής στις ταχυμεταφορές, της ACS, συμπεριλαμβανομένου του hub της Θεσσαλονίκης.
Όπως ανέφερε το newmoney, στον όμιλο Quest υπάρχουν προσδοκίες για σημαντικές αποδόσεις από τη συμμετοχή στην Fourlis, ενώ δεν αποκλείεται μάλιστα να προκύψουν και άλλες ανάλογες κινήσεις.
