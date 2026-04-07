Νέο ξενοδοχειακό deal της Domes Resorts του Γ.Σπανού με την Goldman Sachs για τα Casa Cook και Cook’s Club
Η Domes Ηotels & Resorts αποκτά την πλειοψηφία στην Casa Collective που συνδέεται με επενδυτικά κεφάλαια της Goldman Sachs και έχει στο χαρτοφυλάκιό της τα γνωστά ξενοδοχειακά brands των Cook’s Club, Casa Cook αλλά και το ανερχόμενο XIA
Μία ακόμη νέα συμφωνία που αποτυπώνει στην πράξη τη διαρκή ενδυνάμωση της ελληνικής φιλοξενίας και την απήχησή της σε διεθνές επίπεδο έρχεται τώρα με το deal από την Domes Ηotels & Resorts, του Γιώργου Σπανού που αποκτά την πλειοψηφία στην Casa Collective.
Η Casa Collective είναι η πλατφόρμα φιλοξενίας η οποία συνδέεται με επενδυτικά κεφάλαια της Goldman Sachs ήδη από το 2023 και έχει στο χαρτοφυλάκιό της τα γνωστά ξενοδοχειακά brands των Cook’s Club, Casa Cook αλλά και το ανερχόμενο XIA. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, στο πλαίσιο της ίδιας συμφωνίας ενεργό ρόλο θα έχει και ο κ. Remo Masala, ο οποίος ήταν αυτός που είχε πρωτοξεκινήσει τα concepts των Casa Cook και Cook’s Club– με ισχυρό αποτύπωμα και στην Ελλάδα- την περασμένη δεκαετία κάτω από την «ομπρέλα» του άλλοτε κραταιού ταξιδιωτικού κολοσσού της Thomas Cook, πριν την ηχηρή κατάρρευσή του το 2019. Ο κ. Μassala (ο οποίος έχει δημιουργήσει στο Βερολίνο και το studio καινοτομίας για τη ανάπτυξη brands με την επωνυμία Vision Alphabet στο Βερολίνο) θα αποκτήσει και αυτός ποσοστό στο νέο μετοχικό σχήμα, αναλαμβάνοντας μάλιστα και επιτελική θέση στο κομμάτι του Δημιουργικού (Creative Director) για την Casa Collective.
Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι η εν λόγω συμφωνία έρχεται δέκα χρόνια μετά το πρώτο, διεθνές λανσάρισμα του brand Casa Cook- το καλοκαίρι του 2016- από την Thomas Cook στη Ρόδο, με την Ελλάδα να επιστρέφει τώρα, εν έτει 2026, στο προσκήνιο και την πορεία του brand σαφώς όμως πιο ενισχυμένη ως προς το αποτύπωμά της στον κλάδο της φιλοξενίας.
