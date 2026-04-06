Στο τέλος του πολέμου ποντάρει η Wall Street - Τέταρτη ανοδική συνεδρίαση για τον S&P 500
UPD:
Σε θετικό έδαφος κινήθηκε η Wall Street στη πρώτη συνεδρίαση της αμερικανικής αγοράς μετά την τριήμερη αργία του Πάσχα, με το ενδιαφέρον των επενδυτών να παραμένει επικεντρωμένο στις συνομιλίες που διεξάγονται για το τέλος του πολέμου με το Ιράν, παρά και τον απειλητικό τόνο που υιοθέτησε ο Ντόναλντ Τραμπ θέλοντας να φοβίσει την Τεχεράνη.
Έτσι, στο ταμπλό, ο Dow Jones «έκλεισε» με άνοδο 0,36% στις 46.669 μονάδες, ο S&P 500 πρόσθεσε 0,44% στις 6.611 μονάδες και ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά 0,54% φτάνοντας τις 21.996 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε στο 4,33% και του 2ετούς στο 3,85%.
Ο Ντόναλντ Τραμπ, στις νέες δηλώσεις που έκανε ενόψει της αυριανής λήξης του τελεσιγράφου προς το Ιράν, επιβεβαίωσε την προθεσμία της Τρίτης, ξεκαθαρίζοντας ότι η χώρα «θα μπορούσε να εξαλειφθεί» εν μία νυκτί. Ωστόσο, υποστήριξε ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη συνεχίζονται, παρά το γεγονός ότι νωρίτερα ιρανικά μέσα ανέφεραν ότι η χώρα έχει απορρίψει πιθανή κατάπαυση του πυρός.
Σύμφωνα με το Reuters, το σχέδιο που εστάλη στην Τεχεράνη, με διαμεσολαβητή το Πακιστάν, καλεί σε άμεση κατάπαυση του πυρός που θα δώσει τη θέση της σε συνομιλίες για μια ευρύτερη διευθέτηση, με χρονικό ορίζοντα 15 έως 20 ημερών.
Παρά τη σκληρή φρασεολογία του Αμερικανού προέδρου, η αγορά παρέμεινε σε τροχιά ανάρρωσης ελπίζοντας σε γρήγορο τέλος του πολέμου, είτε με την επίτευξη συμφωνίας είτε μετά από ανελέητο αμερικανικό σφυροκόπημα και ιρανική ήττα. Θυμίζουμε, άλλωστε, ότι οι προσδοκίες αυτές είχαν οδηγήσει τους δείκτες να καταγράψουν κέρδη και την περασμένη εβδομάδα, μετά από έναν συνολικά δύσκολο μήνα.
«Αυτή είναι μια κρίσιμη περίοδος… Τους δίνουμε περιθώριο μέχρι αύριο, 8:00 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής — και μετά από αυτό, δεν θα έχουν γέφυρες. Δεν θα έχουν εργοστάσια παραγωγής ενέργειας. Λίθινη εποχή», δήλωσε ο πρόεδρος.
Περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και φυσικού αερίου διέρχεται από τα Στενά, όμως το ουσιαστικό κλείσιμό τους από την Τεχεράνη από την έναρξη της σύγκρουσης στα τέλη Φεβρουαρίου έχει οδηγήσει στη μεγαλύτερη διαταραχή στην προσφορά πετρελαίου στην Ιστορία, προκαλώντας τεράστιο άλμα στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν κοντά στο 0,90%, στα 110,05 δολάρια και η τιμή του αμερικανικού WTI πρόσθεσαν 1,15% στα 112.82 δολάρια το βαρέλι.
Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν πολύ πάνω από τα προπολεμικά επίπεδα, ασκώντας ανοδική πίεση στον πληθωρισμό σε χώρες ανά τον κόσμο και απειλώντας να επιβαρύνουν την παγκόσμια ανάπτυξη. Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων έχουν επίσης αυξηθεί, αντανακλώντας τα στοιχήματα ότι οι κεντρικές τράπεζες ίσως χρειαστεί να αυξήσουν τα επιτόκια ως απάντηση στις νέες ανατιμήσεις.
Μετά τα ισχυρά στοιχεία για την απασχόληση, το ενδιαφέρον στρέφεται στα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Στο μέτωπο των οικονομικών στοιχείων, οι επενδυτές έλαβαν την περασμένη εβδομάδα, στη διάρκεια της αργίας της Μεγάλης Παρασκευής, την πολυαναμενόμενη έκθεση για τις μισθοδοσίες εκτός αγροτικού τομέα του Μαρτίου.
Η αμερικανική Υπηρεσία Στατιστικών Εργασίας ανακοίνωσε ότι τον Μάρτιο προστέθηκαν 178.000 θέσεις εργασίας, σημαντικά περισσότερες από τη συναινετική εκτίμηση για 60.000. Η αύξηση οφειλόταν στο τέλος μιας απεργίας εργαζομένων στον κλάδο της υγείας και στον θερμότερο καιρό.
«Οι τεράστιες αναθεωρήσεις τόσο για τον Ιανουάριο όσο και για τον Φεβρουάριο καταδεικνύουν πόσο θολά είναι τα στοιχεία για την αγορά εργασίας, προσθέτοντας στη συνολική αβεβαιότητα σχολίασε ο Τζέφρι Ρόουτς, επικεφαλής οικονομολόγος της LPL Financial.
Η έκθεση έδωσε σε όσους παρακολουθούν τη νομισματική πολιτική και τη Federal Reserve λίγο περισσότερο περιθώριο να επικεντρωθούν στον πληθωρισμό, ιδίως μετά το σοκ από τις τιμές του πετρελαίου.
Μια νέα εικόνα για τον πληθωρισμό θα δοθεί αυτή την εβδομάδα με τη δημοσίευση, την Παρασκευή, της έκθεσης για τον δείκτη τιμών καταναλωτή του Μαρτίου. Καθοριστικής σημασίας είναι ότι η περίοδος αυτή θα περιλαμβάνει και τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, δίνοντας στους επενδυτές τη δυνατότητα να διαπιστώσουν τις επιπτώσεις από την εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου.
Σήμερα, τα νέα δεδομένα από τον κλάδο των υπηρεσιών έδειξαν ότι αναπτύχθηκε τον Μάρτιο με βραδύτερο ρυθμό, καθώς η απασχόληση υποχώρησε στο μεγαλύτερο βαθμό από το 2023 και οι τιμές εισροών αυξήθηκαν απότομα.
«Είναι σαφώς πολύ νωρίς για τους παρατηρητές της αγοράς να σταματήσουν να σκέφτονται τον γεωπολιτικό κίνδυνο», υποστήριξε ο Τζεφ Μπούχμπιντερ της LPL Financial. «Προς το παρόν, πιστεύουμε ότι η καλύτερη στρατηγική για τους επενδυτές είναι η υπομονή».
Παρότι οι επενδυτές επικεντρώνονται στους γεωπολιτικούς κινδύνους, τα μακροοικονομικά στοιχεία εξακολουθούν να δείχνουν μια ανθεκτική οικονομία και μια ακόμη θετική προοπτική για τα εταιρικά κέρδη.
Ο στρατηγικός αναλυτής της Morgan Stanley, Μάικλ Γουίλσον, δήλωσε σε σημείωμα του, τη Δευτέρα, ότι δεν αναμένει ο δείκτης S&P 500 να καταγράψει ουσιαστικά νέα χαμηλά, υποστηρίζοντας ότι η αγορά έχει φτάσει στο κατώτερο σημείο της και ότι οι επενδυτές θα πρέπει να αρχίσουν να αυξάνουν την έκθεσή τους σε κυκλικές μετοχές και μετοχές ανάπτυξης.
«Είδαμε μια ισχυρή αντίδραση από τα επίπεδα στήριξης που επισημαίνουμε εδώ και εβδομάδες (6.300-6.500 μονάδες)», έγραψε ο Γουίλσον στο σημείωμα του. «Παρότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε μια εκ νέου δοκιμή αυτών των επιπέδων εάν η σύγκρουση με το Ιράν κλιμακωθεί περαιτέρω ή εάν οι αποδόσεις των ομολόγων και/ή η μεταβλητότητά τους κινηθούν ξανά υψηλότερα, αλλά δεν βλέπουμε μια ουσιαστική διάσπαση των χαμηλών της περασμένης εβδομάδας για τον S&P 500 στο άμεσο διάστημα» σχολίασε.
Σε επίπεδο μετοχών, στους κερδισμένους της ημέρας ξεχώρισε η Seagate Technology, καθώς η Morgan Stanley την ανέδειξε σε κορυφαία επιλογή στον κλάδο αποθήκευσης ηλεκτρονικών δεδομένων. Παράλληλα, η Western Digital κινήθηκε επίσης ανοδικά για τον ίδιο λόγο, επιβεβαιώνοντας ότι η θετική αξιολόγηση των αναλυτών λειτούργησε ως βασικός καταλύτης.
Στον τεχνολογικό τομέα, η Micron Technology ενισχύθηκε, καθώς η αυξημένη ζήτηση για μνήμες και μικροτσίπς, σε συνδυασμό με θετικές αξιολογήσεις, διατήρησε το momentum στον κλάδο των ημιαγωγών, ενώ και η Intel κατέγραψε μικρότερα αλλά θετικά κέρδη.
Σημαντική άνοδο και για την Kratos Defense μετά την αναβάθμιση της μετοχής της, ενώ κέρδη αποκόμισαν οι εταιρείες crypto, όπως οι Coinbase και Robinhood, ακολουθώντας την ανάκαμψη του Bitcoin.
Στον αντίποδα, στους χαμένους ξεχώρισε η Tesla, μετά από απογοητευτικά στοιχεία παραδόσεων και αρνητική στάση αναλυτών, ενώ οι χαμηλές ταξινομήσεις πρώτου τριμήνου ώθησαν καθοδικά και την Lucid Group.
Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε και η Viridian Therapeutics, με πτώση άνω του 25%, καθώς ανταγωνιστική φαρμακευτική εξέλιξη από την Amgen άλλαξε δραστικά τις προσδοκίες για τα προϊόντα της, ενώ η αρνητική αξιολόγηση της Bank of America για τις χημικές βιομηχανίες οδήγησε πτωτικά την Dow και την LyondellBasell Industries.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα