Fuel Pass: Η λεπτομέρεια στο κινητό που κάνει τη διαφορά στην επιδότηση
Επιδότηση έως 60 ευρώ, επιλογή κάρτας ή κατάθεσης, προϋπόθεση NFC για χρήση και απλή διαδικασία μέσω gov.gr
Σε πλήρη λειτουργία τίθεται σήμερα το νέο Fuel Pass, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας ακόμη παρέμβασης στήριξης για τα νοικοκυριά απέναντι στο αυξημένο κόστος μετακίνησης. Από τις 6 Απριλίου 2026, η πλατφόρμα vouchers.gov.gr ενεργοποιείται, επιτρέποντας στους πολίτες να καταθέσουν ψηφιακά τις αιτήσεις τους για την επιδότηση καυσίμων, χωρίς φυσική παρουσία και γραφειοκρατικές καθυστερήσεις.
Η διαδικασία σχεδιάστηκε ώστε να είναι απλή, γρήγορη και πλήρως αυτοματοποιημένη, με στόχο την άμεση εξυπηρέτηση και την ελαχιστοποίηση λαθών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, δίνοντας έμφαση στη διαφάνεια και στην ταχεία διεκπεραίωση.
Οι πρώτες πληρωμές αναμένονται στα μέσα Απριλίου, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των αιτήσεων. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να επιλέξουν τον τρόπο λήψης της ενίσχυσης, είτε μέσω άυλης ψηφιακής κάρτας είτε με απευθείας πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους.
