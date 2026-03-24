Τζεφ Μπέζος: Πώς η ευφυΐα και η τεμπελιά οδηγούν στην καινοτομία

Όταν η καθημερινότητα φαίνεται χαοτική και τα προβλήματα συσσωρεύονται, η τάση να αναβάλλουμε τις υποχρεώσεις μπορεί να φανεί ως μια εύκολη λύση. Όμως, σύμφωνα με τον Τζεφ Μπέζος, αυτή η στρατηγική δεν κάνει τίποτα για να μειώσει το άγχος. Ο ιδρυτής της Amazon υποστηρίζει ότι η αλήθεια είναι πως το άγχος συνήθως προκύπτει από το γεγονός ότι δεν προχωράμε στην επίλυση των προβλημάτων μας.«Όταν αγχώνομαι, συνήθως είναι επειδή δεν έχω κάνει το παραμικρό για να λύσω το ζήτημα. Το σώμα μου με προειδοποιεί ότι κάτι δεν πάει καλά, και το άγχος φεύγει αμέσως μόλις κάνω το πρώτο βήμα», ανέφερε το 2017 σε εκδήλωση στο Μουσείο Πτήσεων στο Σιάτλ.Από το άγχος στην δράση: Η φιλοσοφία του Τζεφ ΜπέζοςΗ πορεία του Μπέζος, με τη σημερινή του περιουσία των 234 δισ. δολαρίων και την κατάταξή του ως τέταρτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, δεν ήταν εύκολη. Στα πρώτα χρόνια της Amazon, από το νοικιασμένο γκαράζ, χρειάστηκε πολλές συναντήσεις για να συγκεντρώσει το πρώτο 1 εκατομμύριο δολάρια σε seed capital, στη δεκαετία του ’90. Παρά τα προβλήματα, ο Μπέζος εξηγεί ότι το άγχος δεν τον παράλυσε ποτέ. Αντίθετα, το χρησιμοποιούσε ως κίνητρο για να προχωρήσει.«Προσπαθώ να κατανοήσω γιατί αγχώνομαι. Ακούω το σώμα μου σαν προειδοποιητικό σήμα», είπε χαρακτηριστικά.Ο Μπέζος προτείνει την ομαδική συζήτηση και συνεργασία ως λύση για τις δύσκολες καταστάσεις. Όταν η συζήτηση γίνεται με ανθρώπους που συμμερίζονται τα ίδια ενδιαφέροντα ή είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν, η δημιουργία λύσεων μετατρέπει το άγχος σε δημιουργικότητα.«Το brainstorming είναι πολύ εμπνευσμένο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ευχάριστο από το να βρίσκεσαι σε μια ομάδα και να λες: ‘Να το πρόβλημα, ας το λύσουμε’. Από εκεί και πέρα το άγχος μετατρέπεται σε απόλαυση», δήλωσε.Στην Amazon, αυτή η κουλτούρα συνεργασίας συνδέεται με τις 16 αρχές ηγεσίας του Μπέζος, οι οποίες σύμφωνα με τον τωρινό CEO, Άντι Τζέισι, είναι «ένα εργαλείο που δουλεύεις συνεχώς. Όταν εφαρμόζονται σωστά, έχουν τεράστια δύναμη».