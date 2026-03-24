Τράπεζες: Αγώνας δρόμου για τα δάνεια του RRF πριν τη λήξη του προγράμματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τράπεζες Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Στόχος να διατηρηθούν οι ρυθμοί πιστωτικής επέκτασης το εξάμηνο - Τα προβλήματα της πιστωτικής επέκτασης και οι χρόνοι

Ειρήνη Σακελλάρη
1 ΣΧΟΛΙΟ
Επιταχύνουν τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας τις ενέργειές τους, προκειμένου να συνάψουν όσες περισσότερες δανειακές συμβάσεις χαμηλότοκων δανείων μπορούν στο πλαίσιο του RRF.

H τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση θα πρέπει να θεωρείται περίπου βέβαιο, πως θα θέσει ένα είδος φρένου στην πιστωτική επέκταση των τραπεζών, πλην όμως εδώ τα επιτόκια είναι πολύ χαμηλά, τα δάνεια επιδοτούμενα και ο χρονικός ορίζοντας της εξέλιξης απολύτως περιορισμένος.

Δυόμιση μήνες έμειναν, προκειμένου εν τέλει να ολοκληρωθούν οι συμβάσεις με το RRF μιας και ο Αναπληρωτής Αρμόδιος Υπουργός Εθνικής Οικονομίας ενημέρωσε πρόσφατα τις τράπεζες για τον ορισμό της 29ης Μαΐου ως καταληκτική ημερομηνία σύναψης συμβάσεων μετά από συμφωνία με την Ε.Ε.

Το δανειακό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης έχει κινητοποιήσει μέχρι σήμερα ιδιωτικές επενδύσεις 21,58 δισ. ευρώ.

