Δημήτρης Απέργης: Το λιμάνι της Κέρκυρας στο top 10 της Ευρώπης και 19ο παγκοσμίως

Το λιμάνι της Κέρκυρας έχει αναδειχθεί βασικός κόμβος της Αδριατικής και της Δυτικής Μεσογείου, ενώ η κρουαζιέρα λειτουργεί πλέον σε 12μηνη βάση καταγράφοντας αλματώδη άνοδο στην Ελλάδα και σημαντική παρουσία στην Ευρώπη.Ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. (ΟΛΚΕ Α.Ε.) Δημήτρης Απέργης επισημαίνει ότι ο Οργανισμός διαχειρίζεται συνολικά 37 λιμάνια, παρά τον περιορισμένο αριθμό προσωπικού, και προωθεί σημαντικά έργα υποδομών, όπως ο νέος επιβατικός σταθμός κρουαζιέρας και ο ξεχωριστός σταθμός για προορισμούς εκτός Σένγκεν.Η οικονομική συνεισφορά από τη λειτουργία του λιμένα και τη δραστηριότητα της κρουαζιέρας για την περίοδο 2023-2024 ανέρχεται σε 193 εκατ. ευρώ, με το ενδιαφέρον επενδυτών για μαρίνες και yachting να δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης. Η πρόκληση είναι η διατήρηση της ποιότητας των υπηρεσιών και η βιώσιμη ανάπτυξη ώστε η Κέρκυρα να παραμείνει κορυφαίος προορισμός θαλάσσιου τουρισμού.Η εικόνα του λιμανιού σήμερα είναι πολύ θετική. Είμαστε σε μια πολύ καλή περίοδο για το λιμάνι και αυτό φαίνεται τόσο στην κίνηση όσο και στις επενδύσεις που έρχονται. Το λιμάνι της Κέρκυρας αναδεικνύεται κεντρικός κόμβος της Αδριατικής και γενικώς πύλη της Δυτικής Μεσογείου προς την Ελλάδα. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι ο λιμένας είναι μεταξύ 15 άλλων ελληνικών λιμένων και έχει καταταχθεί στους λιμένες διεθνούς ενδιαφέροντος (Κατηγορία Κ1), ενώ περιλαμβάνεται στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών για την Ελλάδα, και αυτό δίνει πρόσθετη βαρύτητα στη λειτουργία και τη στρατηγική μας.Αυτή τη στιγμή το λιμάνι της Κέρκυρας εξυπηρετεί επιβατικές συνδέσεις με την Κεντρική Ελλάδα μέσω Ηγουμενίτσας και επίσης συνδέσεις εκτός Σένγκεν με την Αλβανία. Παράλληλα, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες έχουμε σύνδεση με την Ιταλία, ενώ η κρουαζιέρα λειτουργεί πλέον όλο τον χρόνο, δηλαδή 12 μήνες, κάτι που έχει καταφέρει ο Οργανισμός και ανοίγει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης και για τους χειμερινούς μήνες. Ηδη αρκετές εταιρείες δείχνουν ενδιαφέρον να δραστηριοποιηθούν τους χειμερινούς μήνες, γεγονός που δημιουργεί προοπτικές για τον θαλάσσιο τουρισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.Μια ανεξάρτητη αρχή, το Compare Market Australia, έκανε πρόσφατα έρευνα και μας ανέδειξε πρώτο ποιοτικό λιμάνι κρουαζιέρας για την Ελλάδα, μέσα στα 10 καλύτερα της Ευρώπης και υπ’ αριθμόν 19 στην παγκόσμια κατάταξη. Αξιολογήθηκαν 101 λιμένες κρουαζιέρας παγκοσμίως σε επτά βασικούς δείκτες, μεταξύ των οποίων η εμπειρία των επισκεπτών, οι διαθέσιμες δραστηριότητες και οι ανά τόπους καιρικές συνθήκες. Αυτή η διάκριση είναι πολύ σημαντική κυρίως ποιοτικά, γιατί ποσοτικά είμαστε το τέταρτο λιμάνι στην Ελλάδα στην κρουαζιέρα, μετά τον Πειραιά, τη Μύκονο και τη Σαντορίνη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενωσης Λιμένων Ελλάδος.Οι υποδομές είναι το σημαντικότερο ζήτημα. Εχουμε κάνει δύο μελέτες. Η πρώτη εξέταζε τι προσφέρει η κρουαζιέρα στο νησί και παρουσιάστηκε πέρυσι. Η δεύτερη επικεντρώθηκε στις απόψεις των επισκεπτών για το λιμάνι και θα παρουσιαστεί φέτος. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι επισκέπτες είναι 100% ευχαριστημένοι από το λιμάνι σε σχέση με τα υπόλοιπα, κάτι που είναι εντυπωσιακό και δείχνει ότι οι υποδομές μας αντέχουν τον όγκο της κίνησης. Το λιμάνι, όμως, δεν είναι μόνο για να αντέχει. Σημασία έχει οι επισκέπτες να μπορούν να κινηθούν στην πόλη και να επισκεφτούν τα μνημεία χωρίς προβλήματα.Η Κέρκυρα κατατάσσεται υψηλά επειδή έχει και την Παλιά Πόλη, που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους επισκέπτες. Το λιμάνι λειτουργεί ως πύλη εισόδου και καθοδηγεί τον επισκέπτη στο πώς να επισκεφτεί καλύτερα την πόλη και τα μνημεία της. Εχουμε καταγράψει ότι οι περισσότεροι επισκέπτες ενδιαφέρονται για την εμπειρία που προσφέρει η πόλη και όχι για το λιμάνι καθαυτό, αλλά το λιμάνι παραμένει κρίσιμο ως πύλη εισόδου.Ναι, έχουμε έρθει σε επαφή με το λιμάνι της Ηγουμενίτσας για πιθανή συνεργασία. Η ιδέα είναι να προσφέρονται εκδρομές που θα επιτρέπουν στους επιβάτες κρουαζιέρας να επισκεφτούν την Ηγουμενίτσα, τα Γιάννενα, αλλά και το Χιονοδρομικό Κέντρο Ανηλίου Μετσόβου κατά τους χειμερινούς μήνες. Σκεφτείτε ότι κάποιος μπορεί να έρθει στην Κέρκυρα τον χειμώνα και να πάει για σκι. Είναι κάτι μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα και προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία.Επίσης, υπάρχουν ημέρες το καλοκαίρι που το λιμάνι αντέχει έως πέντε μεγάλα κρουαζιερόπλοια, και για να διατηρηθεί η ποιότητα της εξυπηρέτησης προτείνουμε συνεργασία με το λιμάνι της Ηγουμενίτσας ώστε κάποια πλοία που δεν μπορούν να δέσουν εδώ να εξυπηρετούνται εκεί. Φυσικά, αυτό απαιτεί προσεκτική συνεννόηση με τις εταιρείες και μελέτη για την καλύτερη εμπειρία του επισκέπτη.Σχεδιάζουμε την κατασκευή της marina mega yacht και ενός νέου επιβατικού σταθμού κρουαζιέρας περίπου 2.000 τετραγωνικών μέτρων γιατί το υπάρχον κτίριο κατασκευάστηκε το 2000 και τροποποιήθηκε το 2010, οπότε δεν αντέχει πλέον τον όγκο επιβατών. Επιπλέον, προγραμματίζουμε νέο επιβατικό κτίριο για τις συνδέσεις με προορισμούς εκτός Σένγκεν, κυρίως με την Αλβανία, ώστε να υπάρχει ξεχωριστός χώρος για τους επιβάτες, καθώς και νέο επιβατικό σταθμό για τον λιμένα Λευκίμμης. Εχει ήδη ολοκληρωθεί ο νέος επιβατικός σταθμός στον Γάιο Παξών και το επόμενο διάστημα θα τον εγκαινιάσουμε.Στα υπόλοιπα 36 λιμάνια, όπως της Ερείκουσας, έχει τελειώσει η δημιουργία νέου λιμένα και στα λιμάνια Μαθρακίου, Οθωνών και Αγίου Στεφάνου Αυλιωτών έχουμε ολοκληρώσει τις μελέτες και περιμένουμε την ωρίμασή τους μέσω τεχνικού συμβούλου του Υπερταμείου. Το λιμάνι της Λευκίμμης βρίσκεται σε διαδικασία χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ για τη βελτίωσή του, ύψους 7 εκατ. ευρώ, ενώ σε τελικό στάδιο βρίσκονται οι μελέτες για τα λιμάνια της Ημερολιάς στην Κασσιόπη και της Λάκκας και του Λογγού στους Παξούς. Ολα αυτά τα λιμάνια ανήκουν στον Οργανισμό Κέρκυρας.Το προσωπικό μας είναι πολύ περιορισμένο. Κανονικά δεν θα αρκούσε ούτε για το κεντρικό λιμάνι. Εχουμε οργανόγραμμα για 37 άτομα, τα οποία θα έπρεπε να είναι μόνο για το κεντρικό λιμάνι. Κι όμως, λειτουργούμε 37 λιμάνια με μόλις 14-15 άτομα και το προσωπικό κάνει εξαιρετική δουλειά. Είμαστε υπεύθυνοι διοικητικά και τεχνικά για όλα (φωτισμό, νερό, ηλεκτροδότηση, εκβαθύνσεις, ζημιές, συντηρήσεις, επεκτάσεις) και η λειτουργία τους γίνεται με απόλυτη συνέπεια.Για τις προσλήψεις απευθυνθήκαμε στην κεντρική κυβέρνηση και πήραμε δύο από τις τέσσερις που είχαμε ζητήσει τα προηγούμενα χρόνια.Ωστόσο, οι περιορισμοί που επιβάλλουν τα μνημόνια καθυστερούν την ενίσχυση του προσωπικού, ειδικά σε μηχανικούς, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη συντήρηση των παλιών υποδομών.Σύμφωνα με τη μελέτη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, το συνολικό οικονομικό αποτύπωμα των επιβατών κρουαζιέρας στην τοπική οικονομία για την περίοδο 2023-2024 άγγιξε τα 180,8 εκατ. ευρώ, ενώ οι επιβάτες homeporting δαπάνησαν συνολικά 48,7 εκατ. ευρώ, επαληθεύοντας τη στρατηγική σημασία του homeporting για τη μεγιστοποίηση της οικονομικής συνεισφοράς στον τόπο. Με τόσο περιορισμένο προσωπικό, το λιμάνι καταφέρνει να είναι πρώτο ποιοτικά στην Ελλάδα, και αυτό είναι σημαντικό δείγμα της οργάνωσης και της λειτουργίας μας.Το λιμάνι της Κέρκυρας προκαλεί το έντονο ενδιαφέρον επενδυτών τόσο για τον τομέα της κρουαζιέρας όσο και για τουριστικές και εμπορικές δραστηριότητες. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον επενδυτών για τις μαρίνες και το yachting. Η marina mega yacht έχει ήδη δημοπρατηθεί από το Υπερταμείο και σχεδιάζουμε τουριστικά καταφύγια, τα οποία θα λειτουργούν αποκλειστικά για yachting. Η μαρίνα στην Ημερολιά Κασσιόπης θα έχει 241 θέσεις, εκ των οποίων εννέα για σούπερ γιοτ, και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τον θαλάσσιο τουρισμό.Τα κονδύλια προέρχονται από ευρωπαϊκά προγράμματα, κρατικές ενισχύσεις και ιδία χρηματοδότηση. Η χωροθέτηση και οι περιβαλλοντικές άδειες έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ η οριστική μελέτη και η δημοπράτηση θα ακολουθήσουν. Η κατασκευή μπορεί να γίνει είτε από τον επενδυτή είτε από τον Οργανισμό, και στη συνέχεια η λειτουργία θα γίνει είτε από εμάς, είτε από ιδιώτη με μίσθωση.Η αξιοποίηση του θαλάσσιου τουρισμού αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης για την Κέρκυρα, και συνολικά για τα Ιόνια Νησιά. Ο ΟΛΚΕ επιδιώκει να ενισχύσει το ολοκληρωμένο δίκτυο θαλάσσιων δραστηριοτήτων (κρουαζιέρα, yachting, υδροπλάνα και θεματικές θαλάσσιες διαδρομές) αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής.Οι επιβάτες κατεβαίνουν με την πρόθεση να ξοδέψουν περισσότερα, αλλά τελικά ξοδεύουν λιγότερα γιατί δεν υπάρχουν αρκετές δραστηριότητες. Τους ενδιαφέρει η εμπειρία και όχι μόνο το φαγητό ή ο καφές. Θέλουν διαφορετικές εμπειρίες και η στρατηγική μας είναι να αναβαθμίσουμε το τουριστικό προϊόν ώστε να μπορούν να αξιοποιούν πλήρως τον χρόνο τους στην πόλη.Επιπλέον, το Αχίλλειο είναι κλειστό εδώ και πολύ καιρό, παρόλο που είναι το δεύτερο πιο επισκέψιμο μνημείο στην Ελλάδα μετά την Ακρόπολη. Τα διαδικαστικά προβλήματα έχουν καθυστερήσει την ολοκλήρωσή του, καθώς ο προηγούμενος ανάδοχος κηρύχθηκε έκπτωτος και τώρα γίνεται νέα διαδικασία ανάθεσης και δημοπράτησης.