Συναγερμός για τον πληθωρισμό στην Ευρώπη και μάχη κορυφής στην ΕΚΤ για το κόστος του χρήματος
Πληθωρισμός, επιτόκια και παιχνίδια εξουσίας - Στο επίκεντρο μιας «τέλειας καταιγίδας» βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία μπαίνει σε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας και πολιτικής σύγκρουσης
Συναγερμός σήμανε για τον πληθωρισμό στην Ευρώπη, με το 2026 να προβάλλει ήδη ως χρονιά-παγίδα για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και τράπεζες. Το σενάριο επιστροφής σε υψηλότερες τιμές δεν είναι πλέον μακρινό ενδεχόμενο, αλλά μια απειλή που μπορεί να κρατήσει τα επιτόκια ψηλά για πολύ περισσότερο απ’ όσο αντέχει η οικονομία.
Μπορεί την Πέμπτη 19/3 τα επιτόκια να έμειναν σταθερά, οι προβλέψεις ωστόσο για ενίσχυση του πληθωρισμού καταγράφηκαν σαφώς από την ηγεσία της ΕΚΤ.
Στο επίκεντρο αυτής της «τέλειας καταιγίδας» βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία μπαίνει σε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας και πολιτικής σύγκρουσης. Από το 2026 έως το 2027 αλλάζουν σχεδόν τα πάντα: τέσσερις από τις έξι θέσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου ανανεώνονται, ανοίγοντας μια σκληρή μάχη εξουσίας που θα καθορίσει τη νομισματική πολιτική για τα επόμενα χρόνια.
Η αποχώρηση της Κριστίν Λαγκάρντ τον Οκτώβριο του 2027 δεν σηματοδοτεί απλώς το τέλος μιας θητείας, αλλά το κλείσιμο μιας ολόκληρης εποχής κρίσεων. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της, η ΕΚΤ κλήθηκε να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη πληθωριστική έξαρση των τελευταίων δεκαετιών, την πανδημία και την ενεργειακή κρίση που πυροδότησε ο πόλεμος. Ωστόσο, η επόμενη ηγεσία δεν θα έχει πιο εύκολο έργο — αντίθετα, θα βρεθεί μπροστά σε ένα περιβάλλον όπου η αβεβαιότητα είναι ο νέος κανόνας.
