Αυτόματη υποβολή δηλώσεων: Νωρίτερα φέτος οι διορθώσεις Ε1 για 1,5 εκατ. μισθωτούς και συνταξιούχους
Τα μηνύματα της ΑΑΔΕ και τα λάθη που κοστίζουν μεγαλύτερο φόρο. Αναλυτικές οδηγίες για τον έλεγχο και την υποβολή των προσυμπληρωμένων δηλώσεων
Μέχρι 15 Απριλίου (και όχι έως 24 Απριλίου που ίσχυσε πέρυσι) θα πρέπει οι μισθωτοί και συνταξιούχοι που δεν έχουν εισοδήματα από άλλες πηγές, να ελέγξουν αν εμφανίζονται σωστά προσυμπληρωμένες και προεκκαθαρισμένες οι φορολογικές δηλώσεις Ε1, όπως αναρτήθηκαν (“πριν απ’ αυτούς, για αυτούς”) από την ΑΑΔΕ.
Σε διαφορετική περίπτωση, δε χάνουν μεν το δικαίωμα να κάνουν διορθώσεις και να υποβάλουν εκ νέου τροποποιητικές δηλώσεις έως 15 Ιουλίου, ίσως χάσουν όμως τη μέγιστη έκπτωση φόρου 4% σε περίπτωση που επιλέξουν να εξοφλήσουν εφάπαξ το σύνολο του οφειλόμενου φόρου.
Όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, το μέτρο εφαρμόζεται για τρίτη συνεχή χρονιά. Συνολικά 1.553.123 φορολογούμενοι, κυρίως μισθωτοί και συνταξιούχοι,) επελέγησαν εφέτος για τη διαδικασία της αυτόματης υποβολής της δήλωσης. Οι φορολογούμενοι μπορούν να ελέγξουν τα στοιχεία τους και, εφόσον είναι σωστά, η δήλωσή τους θα οριστικοποιηθεί αυτόματα στις 16/4/2026, χωρίς να απαιτείται καμία άλλη ενέργεια εκ μέρους τους.
Όσοι έχουν επιλεγεί από την ΑΑΔΕ για αυτόματη υποβολή και εκκαθάριση, βλέπουν ήδη άμεσα στην οθόνη τους το ποσό φόρου που προκύπτει να πληρώσουν, αμέσως μόλις κάνουν είσοδο με τους κωδικούς τους στην εφαρμογή Ε1.
Στην πράξη όμως, δεν πρέπει κανείς να εφησυχάζει επειδή η δήλωση είναι ήδη έτοιμη από την εφορία, καθώς απαιτείται μεγάλη προσοχή στις «λεπτομέρειες».
Και στο μήνυμα της ΑΑΔΕ προς τους μισθωτούς και συνταξιούχους, επισημαίνεται ότι:
• Εφόσον τα στοιχεία δεν είναι ακριβή ή ελλείπουν στοιχεία, υποχρεούστε να τροποποιήσετε ή/και να συμπληρώσετε τα ορθά στοιχεία και να υποβάλετε εσείς τη δήλωσή σας:
α) αρχική δήλωση, μέχρι την Τετάρτη 15/4/2026
β) τροποποιητική δήλωση χωρίς κυρώσεις (επέχει θέση αρχικής δήλωσης), από την Παρασκευή 17/4/2026 μέχρι και την Τετάρτη 15/7/2026.
• Εφόσον μεταβληθούν τα στοιχεία που έχει η ΑΑΔΕ στη διάθεσή της, θα ειδοποιηθείτε προκειμένου να επισκεφθείτε εκ νέου την εφαρμογή, να δείτε τα νέα δεδομένα που προκύπτουν για τη φορολογική σας υποχρέωση και, ανάλογα με το χρόνο στον οποίο επήλθε η μεταβολή, να προβείτε στις κατά περίπτωση αναγκαίες ενέργειες.
