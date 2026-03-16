Ποιοι Έλληνες εφοπλιστές έχουν πλοία στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής
Ποιοι Έλληνες εφοπλιστές έχουν πλοία στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής
Οι ναυτιλιακές εταιρείες περιορίζουν τη δραστηριότητα στην περιοχή λόγω του πολέμου – Πρώτη προτεραιότητα η ασφάλεια των πληρωμάτων
Έντονη παραμένει η παρουσία ελληνικών συμφερόντων πλοίων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Επισήμως, το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ενημερώνει ότι τα ελληνόκτητα πλοία είναι 175 από 325 την πρώτη μέρα του πολέμου, σε σύνολο 1.000 πλοίων όλων των εθνικοτήτων που βρίσκονται σήμερα εκεί.
Όμως όπως ανέφερε στο newmoney Έλληνας πλοιοκτήτης, που έχει δικά του πλοία στην περιοχή ο πραγματικός αριθμός ενδέχεται να είναι σημαντικά μεγαλύτερος. «Στην περιοχή βρίσκονται περίπου 1.000 πλοία και εκτιμάται ότι το 40% είναι ελληνικών συμφερόντων, δηλαδή περίπου 400. Το υπουργείο αναφέρει 175, πιθανότατα επειδή πολλά πλοία βρίσκονται υπό διαχείριση εταιρειών που διαχειρίζονται και πλοία τρίτων, τα λεγόμενα third party, οπότε δεν εμφανίζονται οι πραγματικοί πλοιοκτήτες», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι εταιρείες έχουν ενεργοποιήσει εναλλακτικά σχέδια και αναμένουν τις εξελίξεις. Οι Greeks ελέγχουν οι 33% της παγκόσμιας χωρητικότητας δεξαμενόπλοιων και το 21% της συνολικής παγκόσμιας χωρητικότητας.
Όμως όπως ανέφερε στο newmoney Έλληνας πλοιοκτήτης, που έχει δικά του πλοία στην περιοχή ο πραγματικός αριθμός ενδέχεται να είναι σημαντικά μεγαλύτερος. «Στην περιοχή βρίσκονται περίπου 1.000 πλοία και εκτιμάται ότι το 40% είναι ελληνικών συμφερόντων, δηλαδή περίπου 400. Το υπουργείο αναφέρει 175, πιθανότατα επειδή πολλά πλοία βρίσκονται υπό διαχείριση εταιρειών που διαχειρίζονται και πλοία τρίτων, τα λεγόμενα third party, οπότε δεν εμφανίζονται οι πραγματικοί πλοιοκτήτες», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι εταιρείες έχουν ενεργοποιήσει εναλλακτικά σχέδια και αναμένουν τις εξελίξεις. Οι Greeks ελέγχουν οι 33% της παγκόσμιας χωρητικότητας δεξαμενόπλοιων και το 21% της συνολικής παγκόσμιας χωρητικότητας.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
