Αυξήσεις στις διεθνείς τιμές τροφίμων μπορεί να προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Ποιες περιοχές είναι πιο ευάλωτες
Αυξήσεις στις διεθνείς τιμές τροφίμων μπορεί να προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Ποιες περιοχές είναι πιο ευάλωτες
Οι χώρες που εξαρτώνται από τις εισαγωγές τροφίμων, καθώς και αυτές που εξαρτώνται από τα λιπάσματα, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αύξηση των τιμών εντός εβδομάδων - Κρίσιμος και ο ρόλος της ενέργειας στις τιμές
Σοβαρές συνέπειες για τις παγκόσμιες τιμές των τροφίμων εγκυμονεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή που έχει διαταράξει τις εμπορικές ροές μέσω του Στενού του Ορμούζ.
Το Στενό του Ορμούζ δεν αποτελεί μόνο έναν κρίσιμο άξονα για τις ναυτιλιακές μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά και για τα λιπάσματα, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη παγκόσμια γεωργία. Οι αναλυτές ανέφεραν στο CNBC ότι οι διαταραχές στη ναυσιπλοΐα ενδέχεται να οδηγήσουν σε αύξηση του κόστους γεωργίας, μείωση των αποδόσεων των καλλιεργειών και, τελικά, σε ακριβότερα τρόφιμα.
Η Διεθνής Υπηρεσία Πολιτικής Στρατηγικής (IFPRI) ανέφερε ότι «η αύξηση του κόστους ενέργειας και εισροών κινδυνεύει να αναζωπυρώσει τον παγκόσμιο πληθωρισμό τροφίμων, καθώς οι λιανικές τιμές επέστρεψαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα σε πολλές χώρες.»
Ο Ρατζ Πατέλ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, προειδοποίησε επίσης ότι οι διαταραχές στις προμήθειες λιπασμάτων λόγω της σύγκρουσης μπορεί να ενισχύσουν τις πιέσεις στο παγκόσμιο σύστημα τροφίμων μέσω αρκετών καναλιών ταυτόχρονα.
«Η σύντομη απάντηση είναι: σημαντική και ταχύτερη απ’ ό,τι νομίζουν οι άνθρωποι» δήλωσε ο Πατέλ. «Το Στενό του Ορμούζ είναι ένα σημείο πίεσης για τα λιπάσματα. Το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, το Ομάν και το Ιράν μαζί παρέχουν ένα σημαντικό μερίδιο της παγκόσμιας εμπορικής αγοράς ουρίας και φωσφορικών, και σχεδόν όλο αυτό περνάει μέσω του Στενού του Ορμούζ».
Οι χώρες που εξαρτώνται από τις εισαγωγές τροφίμων, καθώς και αυτές που εξαρτώνται από τα λιπάσματα, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αύξηση των τιμών εντός εβδομάδων, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των κρίσιμων περιόδων σποράς, δήλωσαν παρατηρητές της βιομηχανίας.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Το Στενό του Ορμούζ δεν αποτελεί μόνο έναν κρίσιμο άξονα για τις ναυτιλιακές μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά και για τα λιπάσματα, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη παγκόσμια γεωργία. Οι αναλυτές ανέφεραν στο CNBC ότι οι διαταραχές στη ναυσιπλοΐα ενδέχεται να οδηγήσουν σε αύξηση του κόστους γεωργίας, μείωση των αποδόσεων των καλλιεργειών και, τελικά, σε ακριβότερα τρόφιμα.
A global food price shock looms as Middle East war rages on. Here's who will be hit hardest https://t.co/JXP67juElH— CNBC (@CNBC) March 12, 2026
Η Διεθνής Υπηρεσία Πολιτικής Στρατηγικής (IFPRI) ανέφερε ότι «η αύξηση του κόστους ενέργειας και εισροών κινδυνεύει να αναζωπυρώσει τον παγκόσμιο πληθωρισμό τροφίμων, καθώς οι λιανικές τιμές επέστρεψαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα σε πολλές χώρες.»
Ο Ρατζ Πατέλ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, προειδοποίησε επίσης ότι οι διαταραχές στις προμήθειες λιπασμάτων λόγω της σύγκρουσης μπορεί να ενισχύσουν τις πιέσεις στο παγκόσμιο σύστημα τροφίμων μέσω αρκετών καναλιών ταυτόχρονα.
«Η σύντομη απάντηση είναι: σημαντική και ταχύτερη απ’ ό,τι νομίζουν οι άνθρωποι» δήλωσε ο Πατέλ. «Το Στενό του Ορμούζ είναι ένα σημείο πίεσης για τα λιπάσματα. Το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, το Ομάν και το Ιράν μαζί παρέχουν ένα σημαντικό μερίδιο της παγκόσμιας εμπορικής αγοράς ουρίας και φωσφορικών, και σχεδόν όλο αυτό περνάει μέσω του Στενού του Ορμούζ».
Οι χώρες που εξαρτώνται από τις εισαγωγές τροφίμων, καθώς και αυτές που εξαρτώνται από τα λιπάσματα, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αύξηση των τιμών εντός εβδομάδων, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των κρίσιμων περιόδων σποράς, δήλωσαν παρατηρητές της βιομηχανίας.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα