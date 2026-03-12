Αυξήσεις στις διεθνείς τιμές τροφίμων μπορεί να προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Ποιες περιοχές είναι πιο ευάλωτες

Οι χώρες που εξαρτώνται από τις εισαγωγές τροφίμων, καθώς και αυτές που εξαρτώνται από τα λιπάσματα, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αύξηση των τιμών εντός εβδομάδων - Κρίσιμος και ο ρόλος της ενέργειας στις τιμές