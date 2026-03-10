Σιλτ: Το αγαπημένο νησί των πλουσίων στη Γερμανία
Σιλτ: Το αγαπημένο νησί των πλουσίων στη Γερμανία
Στη Βόρεια Θάλασσα είναι κρυμμένα “τα Χάμπτονς της Γερμανίας”. Πανέμορφες λευκές παραλίες, καταγάλανα νερά, παραδοσιακά χωριά και μια υπέροχη γραφική θέα
Κάθε άνοιξη, ένας στόλος από ειδικά πλοία αντλεί περίπου 1,5 εκατομμύριο κυβικά μέτρα άμμου από τον πυθμένα της Βόρειας Θάλασσας και τη διοχετεύει πίσω στις παραλίες του Σιλτ. Με έναν ετήσιο προϋπολογισμό που αγγίζει τα 10 εκατομμύρια ευρώ, το νησί ξαναχτίζεται πριν η επόμενη καταιγίδα αποφασίσει να διεκδικήσει το μερίδιό της. Γιατί το Σιλτ δεν είναι στατικό: χάνει περίπου ένα μέτρο ακτογραμμής τον χρόνο στη δυτική του πλευρά, εξαιτίας των καταιγίδων και της θαλασσοταραχής.
