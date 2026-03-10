Λάμπει ξανά ο χρυσός μετά τις δηλώσεις Τραμπ, ξεπέρασε τα 5.180 δολάρια
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
χρυσός Ντόναλντ Τραμπ Μέση Ανατολή

Λάμπει ξανά ο χρυσός μετά τις δηλώσεις Τραμπ, ξεπέρασε τα 5.180 δολάρια

Το ασήμι σημείωσε άνοδο 2,4% στα 89,06 δολάρια, ενώ η πλατίνα και το παλλάδιο κινήθηκαν ελαφρώς χαμηλότερα

Λάμπει ξανά ο χρυσός μετά τις δηλώσεις Τραμπ, ξεπέρασε τα 5.180 δολάρια
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ανοδικά κινήθηκε ο χρυσός αφού ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, άφησε να εννοηθεί ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να πλησιάζει στο τέλος του, εξέλιξη που οδήγησε τις τιμές του πετρελαίου σε πτώση.

Το πολύτιμο μέταλλο ενισχύθηκε έως και 0,9%, ξεπερνώντας τα 5.180 δολάρια ανά ουγγιά, καλύπτοντας τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η σύγκρουση θα επιλυθεί «πολύ σύντομα», ενώ ένας δείκτης του δολαρίου υποχώρησε έως και 0,1%, επεκτείνοντας την πτώση της Δευτέρας. Το αργό πετρέλαιο κατέγραψε πτώση άνω του 10%, σε μία αγορά που χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά έντονες διακυμάνσεις.

Οποιαδήποτε ένδειξη ότι ο Λευκός Οίκος είναι έτοιμος να τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν — ο οποίος βρίσκεται πλέον στη δεύτερη εβδομάδα — θα μπορούσε να μειώσει μέρος των πιέσεων που έχουν επηρεάσει την πορεία του χρυσού. Το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, καθώς και οι ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, έχουν οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου σε άνοδο και έχουν ενισχύσει τις ανησυχίες για πληθωρισμό.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης