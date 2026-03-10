Λάμπει ξανά ο χρυσός μετά τις δηλώσεις Τραμπ, ξεπέρασε τα 5.180 δολάρια
Λάμπει ξανά ο χρυσός μετά τις δηλώσεις Τραμπ, ξεπέρασε τα 5.180 δολάρια
Το ασήμι σημείωσε άνοδο 2,4% στα 89,06 δολάρια, ενώ η πλατίνα και το παλλάδιο κινήθηκαν ελαφρώς χαμηλότερα
Ανοδικά κινήθηκε ο χρυσός αφού ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, άφησε να εννοηθεί ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να πλησιάζει στο τέλος του, εξέλιξη που οδήγησε τις τιμές του πετρελαίου σε πτώση.
Το πολύτιμο μέταλλο ενισχύθηκε έως και 0,9%, ξεπερνώντας τα 5.180 δολάρια ανά ουγγιά, καλύπτοντας τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης.
Ο Τραμπ δήλωσε ότι η σύγκρουση θα επιλυθεί «πολύ σύντομα», ενώ ένας δείκτης του δολαρίου υποχώρησε έως και 0,1%, επεκτείνοντας την πτώση της Δευτέρας. Το αργό πετρέλαιο κατέγραψε πτώση άνω του 10%, σε μία αγορά που χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά έντονες διακυμάνσεις.
Οποιαδήποτε ένδειξη ότι ο Λευκός Οίκος είναι έτοιμος να τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν — ο οποίος βρίσκεται πλέον στη δεύτερη εβδομάδα — θα μπορούσε να μειώσει μέρος των πιέσεων που έχουν επηρεάσει την πορεία του χρυσού. Το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, καθώς και οι ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, έχουν οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου σε άνοδο και έχουν ενισχύσει τις ανησυχίες για πληθωρισμό.
