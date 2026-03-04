Τι φοβάται η Goldman Sachs στα χρηματιστήρια από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή
Goldman Sachs Αγορές Μετοχές

Η Goldman Sachs προειδοποιεί για αυξημένη ευαλωτότητα λόγω υψηλών αποτιμήσεων, γεωπολιτικών κινδύνων και αβεβαιότητας στην τεχνητή νοημοσύνη - Βλέπει πιθανή βραχυπρόθεσμη διόρθωση, αλλά όχι bear market

Νίκος Μελαχροινός
Η περίοδος ισχυρής ανόδου που καταγράφουν οι διεθνείς αγορές τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον αυξημένης ευαισθησίας σε αρνητικές εκπλήξεις, σύμφωνα με νέα στρατηγική ανάλυση της Goldman Sachs.

Ο αναλυτής Peter Oppenheimer και η ομάδα του επισημαίνουν ότι οι μετοχές εμφανίζονται ευάλωτες σε μια βραχυπρόθεσμη διόρθωση, χωρίς ωστόσο να διαφαίνεται προς το παρόν κίνδυνος για μια βαθιά και παρατεταμένη πτωτική αγορά.

Η αυξημένη γεωπολιτική ένταση, σε συνδυασμό με τις ανησυχίες για το κόστος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και τις πιθανές ανατροπές στα επιχειρηματικά μοντέλα, αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που πιέζουν το επενδυτικό κλίμα βραχυπρόθεσμα. Οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε μια στιγμή που τα χρηματιστήρια έχουν ήδη καταγράψει ιδιαίτερα ισχυρές αποδόσεις από τα χαμηλά της πανδημίας, αυξάνοντας την πιθανότητα μιας τεχνικής διόρθωσης.

Ένας από τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους οι αγορές εμφανίζονται πιο ευάλωτες είναι οι αποτιμήσεις. Σύμφωνα με την Goldman Sachs, οι μετοχές σε όλες τις βασικές γεωγραφικές περιοχές διαπραγματεύονται πλέον πάνω από τα ιστορικά τους επίπεδα.

