Ενεργειακός συναγερμός στην Αθήνα για το νέο κύμα ανατιμήσεων: Άλμα 130% στη χονδρεμπορική ρεύματος σε δύο ημέρες

Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή μεταφέρει την αβεβαιότητα στον πυρήνα των διεθνών ενεργειακών αγορών, προκαλώντας ήδη ισχυρούς κραδασμούς και στην Ελλάδα.Η παρεμπόδιση της κυκλοφορίας δεξαμενόπλοιων από το Ιράν μέσω των Στενών του Ορμούζ , μίας από τις σημαντικότερες αρτηρίες διακίνησης πετρελαίου και LNG παγκοσμίως, σε συνδυασμό με επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, αυξάνουν τον κίνδυνο περιορισμού της παγκόσμιας προσφοράς και εντείνουν τη μεταβλητότητα στις τιμές.Η διεθνής αναταραχή αποτυπώνεται ήδη στην εγχώρια αγορά. Η χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας εκτινάχθηκε σχεδόν κατά 130% μέσα σε δύο ημέρες, διαμορφούμενη στα 105,79 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Παράλληλα, στον ευρωπαϊκό κόμβο φυσικού αερίου Title Transfer Facility (TTF), η τιμή από τα 31 ευρώ/MWh της 27ης Φεβρουαρίου ξεπέρασε ενδοσυνεδριακά τα 48 ευρώ/MWh πριν περιοριστεί στα 43,3 ευρώ/MWh, αυξημένη κατά 35%, επιβεβαιώνοντας το κλίμα ακραίας μεταβλητότητας.Στην κυβέρνηση παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, ενώ σε πλήρη επιφυλακή βρίσκεται και η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας . Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζονται όλα τα σενάρια ώστε να αποτιμηθούν με ακρίβεια οι συνέπειες για την ενεργειακή ασφάλεια και το κόστος για την οικονομία.Αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες εμφανίζονται καθησυχαστικοί ως προς την επάρκεια εφοδιασμού σε φυσικό αέριο, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα διαθέτει πολλαπλές πηγές και διαφοροποιημένες οδούς εισαγωγής.Η Ελλάδα μπορεί να εισάγει έως και 4 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως μέσω του Trans Adriatic Pipeline (TAP), ενώ ρωσικό αέριο συνεχίζει να φθάνει στη χώρα μέσω του TurkStream.Στο σκέλος του LNG, οι εισαγωγές από το Κατάρ παραμένουν περιορισμένες σε ετήσια βάση και δεν αποτελούν βασικό πυλώνα τροφοδοσίας. Ενδεικτικό είναι ότι για τον Μάρτιο δεν έχει προγραμματιστεί κανένα φορτίο καταριανής προέλευσης.Αντιθέτως, η παρουσία των Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύεται. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ για το 2025, οι εκφορτώσεις LNG στον τερματικό σταθμό της Ρεβυθούσα ανήλθαν σε 30,84 TWh από 49 δεξαμενόπλοια, με τις ΗΠΑ να καλύπτουν 26,56 TWh — ποσοστό 86,12% του συνόλου και αύξηση 98,36% σε σχέση με το 2024. Ακολούθησαν η Νιγηρία, η Αίγυπτος, η Αλγερία και η Νορβηγία.Επιπλέον, τρία φορτία LNG που έχουν προγραμματιστεί για τη Ρεβυθούσα και δύο για το FSRU Αλεξανδρούπολης είναι αμερικανικής προέλευσης, στοιχείο που περιορίζει την άμεση έκθεση της χώρας στις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο.Στο μέτωπο των καυσίμων δεν καταγράφεται πρόβλημα τροφοδοσίας. Πηγές των διυλιστηρίων αναφέρουν ότι τα αποθέματα αργού υπερβαίνουν το όριο των 90 ημερών, και ότι έχουν διασφαλίσει εναλλακτικές πηγές τροφοδοσίας για να υποκαταστήσουν προμήθειες από χώρες του Κόλπου.Ωστόσο, οι πρώτες αυξήσεις αναμένεται να περάσουν στην αντλία από αύριο. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (ΣΕΕΠΕ), κ. Γιάννης Αληγιζάκης, εκτιμά άνοδο περίπου 4% στις βενζίνες και 8% στο ντίζελ κίνησης. Όπως επισημαίνει, η πίεση στο ντίζελ είναι εντονότερη, καθώς σημαντικό μέρος της ιρανικής παραγωγής κατευθύνεται προς την Κίνα, η οποία σε περίπτωση διαταραχής θα αναζητήσει εναλλακτικές πηγές, εντείνοντας τον ανταγωνισμό και τις διεθνείς πιέσεις.Σημειώνει πάντως ότι περίπου το 65% της τελικής τιμής στην αντλία αφορά φόρους, γεγονός που περιορίζει την αναλογία μετακύλισης των διεθνών αυξήσεων.

Η «ασπίδα» των ΑΠΕ Πάνω από το 50% της ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στοιχείο που λειτουργεί ως σημαντική ασπίδα απέναντι σε γεωπολιτικές αναταράξεις και αποτελεί και τον λόγο που κράτησε σε χαμηλά τιμές την χονδρεμπορική τους προηγούμενους μήνες. Ωστόσο, σε ένα πλήρως διασυνδεδεμένο ευρωπαϊκό περιβάλλον, η μεταβλητότητα των διεθνών αγορών μεταφέρεται ταχύτατα στο εγχώριο κόστος.



Το κρίσιμο ερώτημα των επόμενων εβδομάδων δεν είναι η επάρκεια καυσίμων, αλλά το βάθος και η διάρκεια του νέου κύματος ανατιμήσεων που ενδέχεται να επηρεάσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις και αυτός είναι ένας από τους μεγάλους εφιάλτες της κυβέρνησης.