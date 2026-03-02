Καμπανάκι Eurelectric για ηλεκτρική ενέργεια: Κίνδυνος για επενδύσεις 5,6 τρισ. εάν αλλάξει η οριακή τιμολόγηση

Επιφυλάξεις για τα σχέδια τροποποίησης της δομής της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που αναμένεται να συζητηθεί στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στις 19 και 20 Μαρτίου, εκφράζει η Eurelectric, που εκπροσωπεί την ευρωπαϊκή βιομηχανία ηλεκτρικής ενέργειας.



Σε επιστολή προς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ, η προεδρία της Eurelectric (ο πρόεδρος Markus Rauramo, διευθύνων σύμβουλος της Fortum, καθώς και οι οι αντιπρόεδροι Catherine MacGregor, διευθύνουσα σύμβουλος της Engie, και Γεώργιος Στάσσης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της PPC Group), ζητά να διατηρηθεί η σταθερότητα στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς επιβεβαιώνοντας τα πλεονεκτήματα της οριακής τιμολόγησης στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Προειδοποιούν, επίσης, ότι η επανέναρξη μίας μεταρρύθμισης της αγοράς που μόλις πρόσφατα ολοκληρώθηκε ενέχει τον κίνδυνο καθυστέρησης των σημαντικών επενδύσεων που απαιτούνται για την παροχή προσιτής, ασφαλούς και απανθρακοποιημένης ηλεκτρικής ενέργειας.

Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr