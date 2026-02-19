Βαρύ κλίμα στη Wall Street με φόντο την αγορά ιδιωτικών δανείων και το Ιράν
Η ιδιωτική πίστωση, η ένταση των ΗΠΑ με το Ιράν και το απογοητευτικό outlook της Walmart επιβάρυναν το επενδυτικό κλίμα
Πτώση σημείωσαν σήμερα (19/2) οι κύριοι δείκτες στη Wall Street, αφήνοντας τον S&P 500 κοντά στο μηδενικό πρόσημο για το έτος, καθώς οι επενδυτές απομακρύνθηκαν από τις χρηματοοικονομικές μετοχές και παρακολουθούσαν τις κλιμακούμενες εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
Σε αυτό το κλίμα στο ταμπλό ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,54% στις 49.395 μονάδες. Ο S&P 500 σημείωσε πτώση κατά 0,28% στις 6.861 μονάδες και ο Nasdaq έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,31% στις 22.682 μονάδες.
Με τη σημερινή συνεδρίαση, ο S&P 500 έχει καταγράψει άνοδο μόνο κατά 0,1% από την αρχή του έτους, ενώ ο Dow έχει ενισχυθεί άνω του 2%. Ο τεχνολογικά βαρύς Nasdaq, ωστόσο, έχει υποχωρήσει περισσότερο από 2% το 2026.
Πιέσεις στο private credit
Οι επενδυτές αποχώρησαν από τις μετοχές του private credit, δηλαδή της αγοράς ιδιωτικών δανείων εκτός τραπεζικού συστήματος. Αφορμή στάθηκε η ανακοίνωση της Blue Owl Capital, διαχειρίστριας ιδιωτικών αγορών και εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων, ότι θα περιορίσει τη ρευστότητα των επενδυτών μετά την πώληση δανειακών στοιχείων ύψους 1,4 δισ. δολαρίων. Η κίνηση ενίσχυσε τους φόβους για πιθανές απώλειες στον αδιαφανή χώρο των ιδιωτικών δανείων. Η μετοχή υποχώρησε 7%, ενώ άλλες όπως η Blackstone και η Apollo Global Management σημείωσαν πτώση 6% και 5% αντίστοιχα.
Παράλληλα με τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, πιέσεις δέχθηκε και ο κλάδος λογισμικού. Η μετοχή της Salesforce υποχώρησε πάνω από 1%, ενώ της Intuit κατέγραψε πτώση άνω του 2%. Η μετοχή της Cadence Design Systems υποχώρησε κατά 4%.
Ο κλάδος έχει καταστεί πρόσφατα πηγή ανησυχίας για την αγορά, καθώς οι επενδυτές φοβούνται ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα τον διαταράξει. Μάλιστα, ο διευθύνων σύμβουλος της Mistral AI, Arthur Mensch, δήλωσε στο CNBC την Τετάρτη ότι περισσότερο από το 50% του λογισμικού των επιχειρήσεων θα μπορούσε να αντικατασταθεί από την τεχνολογία.
Γεωπολιτική ένταση και πετρέλαιο στο επίκεντρο
Στη Wall Street επικρατούσε νευρικότητα καθώς οι τιμές του αργού πετρελαίου συνέχισαν την άνοδό τους εν μέσω αντιπαράθεσης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι θα αποφασίσει μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αν θα προχωρήσει σε στρατιωτικά πλήγματα κατά της χώρας της Μέσης Ανατολής.
«Ισως χρειαστεί να το πάμε ένα βήμα παραπέρα ή ίσως και όχι», δήλωσε ο πρόεδρος κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση του Συμβουλίου της Ειρήνης. «Ίσως καταλήξουμε σε συμφωνία. Θα το μάθετε πιθανότατα μέσα στις επόμενες 10 ημέρες».
Επιβαρύνοντας περαιτέρω το αρνητικό κλίμα την Πέμπτη, η μετοχή της Walmart υποχώρησε οριακά μετά την ανακοίνωση πρόβλεψης για τα ετήσια κέρδη που υπολείπεται των προσδοκιών. Αυτό επισκίασε τα καλύτερα του αναμενομένου αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο.
Στη συνεδρίαση της Τετάρτης η Wall Street είχε σημειώσει άνοδο, ενισχυμένη από τα κέρδη στις μετοχές των «Magnificent Seven» και από την καλή πορεία των τραπεζικών και ενεργειακών μετοχών.
