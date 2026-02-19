ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, καθυστερήσεις σε Σκαραμαγκά και κέντρο

Τerrarium: Πώς να δημιουργήσετε το δικό σας μικροσκοπικό κήπο από την αρχή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τerrarium: Πώς να δημιουργήσετε το δικό σας μικροσκοπικό κήπο από την αρχή

Το terrarium αναδεικνύεται ως το απόλυτο σύμβολο βιώσιμου design εσωτερικού χώρου για το 2026

Τerrarium: Πώς να δημιουργήσετε το δικό σας μικροσκοπικό κήπο από την αρχή
Για όσους αναζητούν μια εναλλακτική που συνδυάζει την υψηλή αισθητική με τη φύση, η απάντηση κρύβεται μέσα σε μια κρυστάλλινη μπάλα -ή αλλιώς terrarium. Ένα terrarium δεν έρχεται να αντικαταστήσει την κλασσική γλάστρα με φυτά, αλλά να προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία: έναν ολόκληρο, αυτόνομο μικροσκοπικό σύμπαν που αναπνέει δίπλα μας, αποτελώντας μια ζωντανή δήλωση ανθεκτικότητας, minimal στυλ και αγάπης για τη φύση.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης