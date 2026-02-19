ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, καθυστερήσεις σε Σκαραμαγκά και κέντρο

Αυτοί οι δείκτες αποκαλύπτουν την πραγματική μας ηλικία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτοί οι δείκτες αποκαλύπτουν την πραγματική μας ηλικία

Οι μετρήσεις που σχετίζονται με τη γήρανση μπορούν να λειτουργήσουν προληπτικά πριν την εκδήλωση παθήσεων, αλλά και να βοηθήσουν στις αλλαγές του τρόπου ζωής

Αυτοί οι δείκτες αποκαλύπτουν την πραγματική μας ηλικία
Πόσο ετών είστε πραγματικά; Η χρονολογική σας ηλικία πιθανώς να μη συμβαδίζει με τη βιολογική. Μπορεί κάθε χρόνο να γιορτάζετε τα γενέθλιά σας, ωστόσο, ο οργανισμός σας «φυσάει» άλλον αριθμό από κεράκια κάθε φορά. Η βιολογική ηλικία αντικατοπτρίζει κάτι βαθύτερο: Πόσο γρήγορα γερνούν και λειτουργούν τα κύτταρα, οι ιστοί και τα όργανα του σώματός σας. Τα τελευταία χρόνια, η έρευνα γύρω από τους λεγόμενους βιοδείκτες της γήρανσης έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο, με τους επιστήμονες να προσπαθούν να αναλύσουν και να καταγράψουν τις χημικές διεργασίες που σχετίζονται με τη φυσική φθορά του οργανισμού.

Το ενδιαφέρον έχει αυξηθεί σημαντικά, με ερευνητές και εταιρίες να αναπτύσσουν εργαλεία για τη μέτρηση της βιολογικής ηλικίας. Σε εξετάσεις αίματος ή λήψη σιέλου βασίζονται μερικά από τα τεστ που αναλύουν χημικές τροποποιήσεις του DNΑ -οι οποίες αλλάζουν με την πάροδο των ετών- πρότυπα και δεδομένα, ενώ κάποια υπολογίζουν την ηλικία ακόμα και μέσα από εικόνες του αμφιβληστροειδούς ή του προσώπου. Σύμφωνα με μελέτες, κάποια από αυτά τα τεστ μπορούν να προβλέψουν με ακρίβεια όχι μόνο τη βιολογική ηλικία ενός ανθρώπου, αλλά και τις επιπτώσεις από το στρες ή τις καθημερινές συνήθειες.

Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης