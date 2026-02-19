Αυτοί οι δείκτες αποκαλύπτουν την πραγματική μας ηλικία
Οι μετρήσεις που σχετίζονται με τη γήρανση μπορούν να λειτουργήσουν προληπτικά πριν την εκδήλωση παθήσεων, αλλά και να βοηθήσουν στις αλλαγές του τρόπου ζωής
Πόσο ετών είστε πραγματικά; Η χρονολογική σας ηλικία πιθανώς να μη συμβαδίζει με τη βιολογική. Μπορεί κάθε χρόνο να γιορτάζετε τα γενέθλιά σας, ωστόσο, ο οργανισμός σας «φυσάει» άλλον αριθμό από κεράκια κάθε φορά. Η βιολογική ηλικία αντικατοπτρίζει κάτι βαθύτερο: Πόσο γρήγορα γερνούν και λειτουργούν τα κύτταρα, οι ιστοί και τα όργανα του σώματός σας. Τα τελευταία χρόνια, η έρευνα γύρω από τους λεγόμενους βιοδείκτες της γήρανσης έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο, με τους επιστήμονες να προσπαθούν να αναλύσουν και να καταγράψουν τις χημικές διεργασίες που σχετίζονται με τη φυσική φθορά του οργανισμού.
Το ενδιαφέρον έχει αυξηθεί σημαντικά, με ερευνητές και εταιρίες να αναπτύσσουν εργαλεία για τη μέτρηση της βιολογικής ηλικίας. Σε εξετάσεις αίματος ή λήψη σιέλου βασίζονται μερικά από τα τεστ που αναλύουν χημικές τροποποιήσεις του DNΑ -οι οποίες αλλάζουν με την πάροδο των ετών- πρότυπα και δεδομένα, ενώ κάποια υπολογίζουν την ηλικία ακόμα και μέσα από εικόνες του αμφιβληστροειδούς ή του προσώπου. Σύμφωνα με μελέτες, κάποια από αυτά τα τεστ μπορούν να προβλέψουν με ακρίβεια όχι μόνο τη βιολογική ηλικία ενός ανθρώπου, αλλά και τις επιπτώσεις από το στρες ή τις καθημερινές συνήθειες.
