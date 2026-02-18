Χρηματιστήριο Αθηνών: Δυναμική ανάκαμψη μετά την τριήμερη διόρθωση
Χρηματιστήριο Αθηνών: Δυναμική ανάκαμψη μετά την τριήμερη διόρθωση
Οι τράπεζες ηγούνται της σημερινής ανόδου - Στο επίκεντρο η Τράπεζα Κύπρου που ανακοίνωσε αποτελέσματα, με την ΕΧΑΕ να ακολουθεί μετά τη λήξη των συναλλαγών
Πειστική είναι η αντίδραση των αγοραστών στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο σημειώνει κέρδη άνω του +1% με αιχμή του δόρατος τις τράπεζες. Το rebound έρχεται έπειτα από τρεις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, που κόστισαν πάνω από -4% και απομάκρυναν το ΧΑ από τις φετινές κορυφές του. Επιπλέον, η Αθήνα εκμεταλλεύεται το θετικό μομέντουμ στο εξωτερικό, αλλά και τις αυξημένες προσδοκίες για τα ετήσια οικονομικά μεγέθη των εισηγμένων.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (18/2), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +1,22% και διαπραγματεύεται στις 2.280,63 μονάδες. Σε περίπου 15 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.273,57 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.288,51 μονάδες. Πάνω από +2% κερδίζουν οι τραπεζικές μετοχές.
Απώλειες της τάξης του -4,3% έχει καταγράψει η Λεωφόρος Αθηνών το τελευταίο τριήμερο, με τις τράπεζες να βρίσκονται ξανά στο στόχαστρο των πωλητών. Ο Γενικός Δείκτης οπισθοχώρησε στη «ζώνη» των 2.250 μονάδων και αύξησε τη διαφορά του από το υψηλό έτους (2.407 μονάδες). Η φετινή απόδοση του ΧΑ έχει περιοριστεί στο +6,2%. Την ίδια ώρα, οι τράπεζες συνεχίζουν να καταγράφουν διψήφια άνοδο, που ξεπερνά το +11%, παρά τις πιέσεις που δέχονται το τελευταίο διάστημα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (18/2), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +1,22% και διαπραγματεύεται στις 2.280,63 μονάδες. Σε περίπου 15 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.273,57 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.288,51 μονάδες. Πάνω από +2% κερδίζουν οι τραπεζικές μετοχές.
Απώλειες της τάξης του -4,3% έχει καταγράψει η Λεωφόρος Αθηνών το τελευταίο τριήμερο, με τις τράπεζες να βρίσκονται ξανά στο στόχαστρο των πωλητών. Ο Γενικός Δείκτης οπισθοχώρησε στη «ζώνη» των 2.250 μονάδων και αύξησε τη διαφορά του από το υψηλό έτους (2.407 μονάδες). Η φετινή απόδοση του ΧΑ έχει περιοριστεί στο +6,2%. Την ίδια ώρα, οι τράπεζες συνεχίζουν να καταγράφουν διψήφια άνοδο, που ξεπερνά το +11%, παρά τις πιέσεις που δέχονται το τελευταίο διάστημα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα