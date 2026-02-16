ΤτΕ: Στο 2,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το 2025, ποιοι παράγοντες τον διατηρούν υψηλότερα από την Ευρωζώνη

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι υψηλότερος σε σύγκριση με τη ζώνη του ευρώ, κυρίως επειδή η οικονομία βρίσκεται σε διαφορετική φάση του οικονομικού κύκλου, λέει η ΤτΕ