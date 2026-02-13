Δυτικό Γιορκσάιρ: Με τα Ανεμοδαρμένα Υψη γίνεται η πρωτεύουσα του ρομαντισμού
Δυτικό Γιορκσάιρ: Με τα Ανεμοδαρμένα Υψη γίνεται η πρωτεύουσα του ρομαντισμού
Η ταινία “Ανεμοδαρμένα Ύψη” εκτόξευσε τις αναζητήσεις στην περιοχή και η Airbnb χαρίζει μια εμπειρία με διαμονή στο υπνοδωμάτιο της Κάθριν
Με το φωτογενές πρωταγωνιστικό δίδυμο Jacob Elordi και Margot Robbie και την ιδανική ημερομηνία κυκλοφορίας -λίγο πριν την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου- η ταινία της Αγγλίδας σκηνοθέτιδας Emerald Fennell αναμένεται να γεμίσει τις κινηματογραφικές αίθουσες. Παράλληλα γεμίζουν και τα ξενοδοχεία του Δυτικού Γιορκσάιρ, αφού η κινηματογραφική μεταφορά του πασίγνωστου μυθιστορήματος της Emily Brontë πυροδότησε αύξηση στις αναζητήσεις για ρομαντικές αποδράσεις -η Airbnb ανέφερε άνοδο κατά 67% μεταξύ των ταξιδιωτών της Gen Z από το Ηνωμένο Βασίλειο και κατά 59% παγκοσμίως.
Το αριστούργημα της γοτθικής λογοτεχνίας
Το κλασικό μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε το 1847 με το ψευδώνυμο Ellis Bell αφηγείται τον ταραχώδη, καταστροφικό έρωτα μεταξύ του Χίθκλιφ και της Κάθριν Έρνσο και εκτυλίσσεται στα άγρια τοπία του Γιορκσάιρ. Η ταινία της Fennell, που προκάλεσε χιλιάδες αντιδράσεις για πολλούς λόγους -από τον έντονο ερωτισμό μέχρι το χρώμα μαλλιών της πρωταγωνίστριας- έφερε και μια λαχτάρα για ταξίδια στους βάλτους και τα πέτρινα χωριά, στα μέρη όπου γυρίστηκε η ταινία αλλά και εκεί όπου έζησαν και έγραψαν οι αδερφές Brontë.
