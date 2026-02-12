Πλήρης κάλυψη κόκκινων δανείων για τις μη συστημικές τράπεζες στην Κύπρο
Πώς αντιμετωπίζει το θέμα η χώρα μας - Τι εκτιμά η ευρωπαϊκή εποπτεία για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
Ημερολόγιο προβλέψεων για τα λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα ήδη εφάρμοσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.
Το πλαίσιο αντικατοπτρίζει εκείνο που εφαρμόζεται στις μεγαλύτερες τράπεζες, θέτοντας απαιτήσεις προβλέψεων για μακροχρόνια Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια, με πλήρη κάλυψη προβλέψεων να αναμένεται έως το 2027, νωρίτερα από τον τελικό στόχο του 2028 που ορίζεται από τη νεοεισαχθείσα Κατευθυντήρια Οδηγία της ΕΚΤ για την κάλυψη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στα LSIs.
Αυτά κατέγραψε ο κ. Γιώργος Ιωάννου, Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ και Διευθυντής Εποπτείας Πιστωτικών Ιδρυμάτων στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, Ενημερωτικό Δελτίο του SSM.
