Crypto εκατομμυριούχος… χωρίς 21.000 ευρώ

Η εφορία αγνόησε έσοδα από crypto 3,14 εκατ. που δήλωσε φορολογούμενος και... «εξαφανίστηκαν» στα τεκμήρια – Δηλώθηκαν έσοδα από ρευστοποιήσεις κρυπτονομισμάτων, αλλά δεν αναγνωρίστηκαν ούτε για κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης