Crypto εκατομμυριούχος… χωρίς 21.000 ευρώ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Crypto εκατομμυριούχος… χωρίς 21.000 ευρώ

Η εφορία αγνόησε έσοδα από crypto 3,14 εκατ. που δήλωσε φορολογούμενος και... «εξαφανίστηκαν» στα τεκμήρια – Δηλώθηκαν έσοδα από ρευστοποιήσεις κρυπτονομισμάτων, αλλά δεν αναγνωρίστηκαν ούτε για κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης

Crypto εκατομμυριούχος… χωρίς 21.000 ευρώ
Στην ελληνική εφορία μπορεί να εμφανιστούν 3,14 εκατ. ευρώ από crypto — και την ίδια στιγμή να θεωρείται ότι δεν υπάρχει ούτε κεφάλαιο 21.000 ευρώ για να καλυφθεί ένα τεκμήριο. Και όλα αυτά καταγράφονται σε επίσημη απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

Φορολογούμενος υπέβαλε δήλωση για το φορολογικό έτος 2023 και δήλωσε 21.000 ευρώ στον κωδικό 787 («ανάλωση κεφαλαίου που ήδη φορολογήθηκε ή απαλλασσόταν από τον φόρο») προκειμένου να καλύψει τεκμήρια διαβίωσης. Για να τεκμηριώσει το ποσό, επικαλέστηκε συνολικά 3.144.146,98 ευρώ από ρευστοποιήσεις κρυπτονομισμάτων προηγούμενων ετών — 1.741.826,17 ευρώ που είχαν δηλωθεί το 2017 και 1.402.320,81 ευρώ που είχαν δηλωθεί το 2021.

