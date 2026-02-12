Κάνναβη παντού: Μετά την απελευθέρωση έρχεται η ανησυχία για τη δημόσια υγεία
Κάνναβη παντού: Μετά την απελευθέρωση έρχεται η ανησυχία για τη δημόσια υγεία
Από τις πρώτες καλλιέργειες πριν χιλιάδες χρόνια, στην αυτοκράτειρα Σίσσυ και τον «πόλεμο» εναντίον της, μέχρι το διάταγμα Τραμπ και την οσμή που έγινε ζήτημα
Οι πρώτες πληροφορίες για την κάνναβη τοποθετούνται χρονικά πριν περίπου 12.000 χρόνια στα Όρη Αλτάι στην Κεντρική Ασία, ενώ η ιατρική της χρήση εμφανίζεται σε περιοχές όπως η Αίγυπτος, η Κίνα κι η Ελλάδα. Όσο για τη δομή της κύριας ψυχοδραστικής ουσίας του φυτού – τετραϋδροκανναβινόλη (ΤHC)- προσδιορίστηκε για πρώτη φορά στο Ισραήλ τη δεκαετία του 1960, ανοίγοντας το δρόμο για σχετικές έρευνες.
Οι ποικιλίες κάνναβης και σκευασμάτων που κυκλοφορούν σήμερα, εκτιμάται ότι προέρχονται από καλλιέργειες που ξεκίνησαν πριν από περίπου 4.000 χρόνια, στοιχείο που την κατατάσσει ανάμεσα στις παλαιότερες της ανθρωπότητας. Η χρήση της εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο, ως αναισθητικό για χειρουργικές επεμβάσεις, αλλά και για ανακούφιση από τον πόνο. Με το πέρας του χρόνου, η κάνναβη ταξίδεψε σε διάφορα σημεία του πλανήτη, από την Αφρική, στη Νότια Αμερική, μέχρι τη Βόρεια Αμερική. H αυτοκράτειρα της Αυστρίας, Σίσσυ, λέγεται ότι χρησιμοποιούσε κάνναβη για να αντιμετωπίσει τον χρόνιο βήχα και άλλα θέματα υγείας, καθώς ήταν επιφυλακτική με τα φάρμακα και προτιμούσε φυσικές εναλλακτικές. Σταδιακά, όμως, και χάρη στην επιστημονική πρόοδο, η κάνναβη άρχισε να εκτοπίζεται από αναλγητικά φάρμακα και ηρεμιστικά.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Οι ποικιλίες κάνναβης και σκευασμάτων που κυκλοφορούν σήμερα, εκτιμάται ότι προέρχονται από καλλιέργειες που ξεκίνησαν πριν από περίπου 4.000 χρόνια, στοιχείο που την κατατάσσει ανάμεσα στις παλαιότερες της ανθρωπότητας. Η χρήση της εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο, ως αναισθητικό για χειρουργικές επεμβάσεις, αλλά και για ανακούφιση από τον πόνο. Με το πέρας του χρόνου, η κάνναβη ταξίδεψε σε διάφορα σημεία του πλανήτη, από την Αφρική, στη Νότια Αμερική, μέχρι τη Βόρεια Αμερική. H αυτοκράτειρα της Αυστρίας, Σίσσυ, λέγεται ότι χρησιμοποιούσε κάνναβη για να αντιμετωπίσει τον χρόνιο βήχα και άλλα θέματα υγείας, καθώς ήταν επιφυλακτική με τα φάρμακα και προτιμούσε φυσικές εναλλακτικές. Σταδιακά, όμως, και χάρη στην επιστημονική πρόοδο, η κάνναβη άρχισε να εκτοπίζεται από αναλγητικά φάρμακα και ηρεμιστικά.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα