The Revery: To νέο εντυπωσιακό ξενοδοχείο της Κρήτης είναι ένα καταφύγιο «ήσυχης πολυτέλειας» δίπλα στο Ελαφονήσι
Λίγα λεπτά από τη φημισμένη παραλία Ελαφονήσι στα Χανιά, σε έναν απομονωμένο κόλπο σπάνιας φυσικής ομορφιάς, το The Revery ετοιμάζεται να ανοίξει τον Ιούνιο, εισάγοντας ένα νέο πρότυπο ultra luxury φιλοξενίας
Σε έναν απομονωμένο κόλπο της δυτικής πλευράς των Χανίων, μία ανάσα από το Ελαφονήσι, την πιο διάσημη παραλία της περιοχής, το τοπίο παραμένει άγριο και ανέγγιχτο. Καμουφλαρισμένο με τα χρώματα του φυσικού του περιβάλλοντος, ένα νέο ξενοδοχείο που προσεγγίζει με μια σύγχρονη και ουσιαστική αντίληψη αυτό που ορίζουμε “πολυτέλεια” στους καιρούς μας, ανοίγει τις πόρτες του τον προσεχή Ιούνιο, με σκοπό να αποτελέσει μια διαφορετική πρόταση απόδρασης, αλλά και ένα μανιφέστο για την καλή ζωή που έχει νόημα. Είναι το The Revery. Μια εμπειρία που κάνει ήδη τη διαφορά σχεδιασμένη να θυμίζει τα πολυτελή safari camps της Αφρικής, της μακρινής Ασίας και της κεντρικής Αμερικής. Εκεί που η φύση δηλαδή έχει σταθερά πρωταγωνιστικό ρόλο στην εμπειρία και εμπνέει την αρχιτεκτονική σχεδίαση, την εσωτερική διακόσμηση, αλλά και τον τρόπο που ο χρόνος κυλά αλλιώς.
Μόνο 24 δωμάτια σε 45 στρέμματα
Το The Revery είναι αποτέλεσμα συνεργασίας των Κρητών επιχειρηματιών Μιχάλη Λεμπιδάκη και Αγησίλαου Κατερινάκη. Από την αρχή η επιλογή ήταν σαφής: χαμηλή δόμηση, μόλις 24 δωμάτια διασκορπισμένα σε 45 στρέμματα. Η πυκνότητα επιτρέπει σε κάθε επισκέπτη να νιώθει πως ο κόλπος του ανήκει. Το όνομα παραπέμπει στην αγγλική λέξη reverie που σημαίνει ονειροπόληση, και αυτό ακριβώς προσφέρει το resort: μια παύση, ένα σημείο όπου η καθημερινότητα μένει πίσω.
