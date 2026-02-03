ΑΦΜ και Κλειδάριθμος: Πώς γίνεται η έκδοση χωρίς ταλαιπωρία, αναλυτικός οδηγός 20 ερωταπαντήσεων

Ο

αποτελούν τη βάση για κάθε ψηφιακή συναλλαγή με την εφορία, είτε πρόκειται για πρώτη επαφή με το σύστημα είτε για επανενεργοποίηση λογαριασμού μετά από χρόνια.

Στην πράξη, όμως, πολλοί φορολογούμενοι σκοντάφτουν σε λεπτομέρειες που μπλοκάρουν τη διαδικασία: χαμένους κωδικούς, αλλαγή e-mail, νέο ταυτοποιητικό έγγραφο ή ελλιπή στοιχεία στο Μητρώο.



Ο επίσημος οδηγός της

ξεκαθαρίζει ποια βήματα ολοκληρώνονται αποκλειστικά online, ποια στοιχεία είναι απαραίτητα από την αρχή και σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται ταυτοποίηση μέσω βιντεοκλήσης, ώστε η έκδοση και η χρήση του Κλειδαρίθμου να γίνεται χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς άσκοπη ταλαιπωρία.

Α: Η διαδρομή για την εφαρμογή είναι: Ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) > ΑΦΜ & Κλειδάριθμος > ΑΦΜ & Κλειδάριθμος > Ενεργώ για τον εαυτό μου.

Α: Μπορείτε να τροποποιήσετε την αίτησή σας μέσω της διαδικασίας Ανάκτησης αίτησης.

Ακολουθείτε τη διαδρομή: Ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) > ΑΦΜ & Κλειδάριθμος > ΑΦΜ & Κλειδάριθμος > Ενεργώ για τον εαυτό μου > Ανάκτηση.

Η ανάκτηση πραγματοποιείται με την καταχώριση του αριθμού της αίτησης και του αριθμού ταυτοποιητικού εγγράφου και μπορεί να γίνει είτε για τροποποίηση της αίτησης, είτε για επιλογή διαφορετικού τρόπου ταυτοποίησης όπως:

προγραμματισμένο ραντεβού

άμεση βιντεοκλήση με τον πρώτο διαθέσιμο εκπρόσωπο

. ραντεβού με αυτοπρόσωπη παρουσία σε ΔΟΥ ή ΥΦΕ.

Αν πρέπει να γίνει τροποποίηση/ διόρθωση της αίτησης, κάποιες επιλογές αρχικοποιούνται (χάνονται οι τιμές που είχαν καταχωρηθεί) και δεν εμφανίζονται τα δικαιολογητικά που είχαν αρχικά επισυναφθεί, ώστε η συμπλήρωση και η επισύναψη να γίνουν εκ νέου.

Με την υποβολή της αίτησης, αυτή παίρνει νέο αριθμό τον οποίο το σύστημα συνδέει με τον προηγούμενο, και επιλέγεται εκ νέου τρόπος ταυτοποίησης. Αν η ανάκτηση της αίτησης γίνει μόνο για την επιλογή άλλου τρόπου ταυτοποίησης, όλα τα πεδία και τα δικαιολογητικά παραμένουν ως είχαν, δεν αποδίδεται στην αίτηση άλλος αριθμός, απλώς ανοίγουν οι επιλογές των τρόπων ταυτοποίησης.

Α: Στην τελευταία καρτέλα της ηλεκτρονικής Αίτησης Απόκτησης ΑΦΜ & Κλειδαρίθμου, με τίτλο «Επισυναπτόμενα/ Δήλωση Συμφωνίας» > Απαιτούμενα δικαιολογητικά > Επιλογή αρχείων.

Α: Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε όλα μαζί είτε το καθένα ξεχωριστά.

Μπορείτε να επισυνάψετε μέχρι 10 αρχεία. Το μέγιστο μέγεθος του κάθε συνημμένου είναι 3MB. Οι τύποι αρχείων που μπορείτε να επισυνάψετε είναι: pdf, png, jpg, jpeg, gif.

Α: Η διαδρομή για την εφαρμογή είναι μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), επιλέγετε: ΑΦΜ & Κλειδάριθμος > Κλειδάριθμος.

Α: Μετά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο φορολογούμενος μπορεί να παραλάβει τον Κλειδάριθμο με έναν από τους κάτωθι τρόπους:

• Αυτόματα, με ταυτοποίηση μέσω πιστωτικού ιδρύματος και παρόχου κινητής τηλεφωνίας, χωρίς μεσολάβηση υπαλλήλου, με αποστολή του Κλειδαρίθμου στο κινητό τηλέφωνο και στο email του φορολογούμενου, ή

• Μέσω άμεσης βιντεοκλήσης με υπάλληλο της Υπηρεσίας myAADElive, ή

• Μέσω προγραμματισμένης βιντεοκλήσης με υπάλληλο της Υπηρεσίας myAADElive, ή

• Μέσω προγραμματισμένου ραντεβού με φυσική παρουσία στο ΚΕΦΟΔΕ, στις ΥΦΕ ή στις ΔΟΥ.

Α: Εδώ δηλώνετε το επιθυμητό όνομα χρήστη και τον κωδικό του λογαριασμού που θα δημιουργηθεί.

Επιθυμητό όνομα χρήστη - username: Το username θα πρέπει να αποτελείται από 8-20 λατινικούς ή αριθμητικούς χαρακτήρες. Εφόσον είναι διαθέσιμο, αποδίδεται με την έγκριση της αίτησης. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα, πατώντας το πλήκτρο «χρήση προτεινόμενου username», η εφαρμογή να προτείνει στο χρήστη τυποποιημένο username.

Προσωρινός κωδικός - password: Ο κωδικός του λογαριασμού (password) πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 8 χαρακτήρες, εκ των οποίων ένας αριθμητικός, ένας κεφαλαίος αλφαβητικός, ένας πεζός αλφαβητικός και ένας ειδικός χαρακτήρας.

Το password αυτό χαρακτηρίζεται προσωρινό, καθώς για λόγους ασφαλείας ζητείται από το φορολογούμενο να το αλλάξει κατά τη διαδικασία της ενεργοποίησης του λογαριασμού του. Με σκοπό την αποφυγή λάθους πληκτρολόγησης, ο χρήστης καλείται να το καταχωρίσει δυο φορές.

Α: Η απόδοση του Κλειδαρίθμου για την περίπτωση του φυσικού προσώπου που ενεργεί για τον εαυτό του, μπορεί να γίνει πλήρως αυτοματοποιημένα, με αποστολή του Κλειδαρίθμου στο κινητό τηλέφωνο και στο email του φορολογούμενου, εφόσον δηλωθεί ΙΒΑΝ ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος και κινητό τηλέφωνο που είναι καταχωρημένο στο όνομά του σε ελληνικό πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και ταυτόχρονα δηλωμένο στο πιστωτικό ίδρυμα.

Α: Όχι, ο Κλειδάριθμος από την υπηρεσία myAADElive, αποδίδεται μόνο στον ίδιο τον φορολογούμενο (ενεργώ για τον εαυτό μου)

Α: Μπορείτε να συμπληρώσετε το κινητό σας τηλέφωνο στο συγκεκριμένο πεδίο.

Α: Βεβαιωθείτε ότι έχετε γράψει σωστά το email σας. Τέλος, ελέγξτε την ανεπιθύμητη αλληλογραφία του λογαριασμού σας.

Α: Η επιλογή «Επανεγγραφή» αφορά την περίπτωση που ενεργοποιήθηκαν στο παρελθόν κωδικοί και έχουν χαθεί και συνεπώς πρέπει να ξαναγίνει εγγραφή και κατά περίπτωση, ταυτοποίηση. Η επιλογή αυτή περιέχει όλα τα στάδια και έχει τις ίδιες προϋποθέσεις επιτυχούς διεκπεραίωσης με την επιλογή «Αρχική Εγγραφή». Η διαδρομή για την εφαρμογή είναι μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ΑΦΜ & Κλειδάριθμος > Κλειδάριθμος > Επανεγγραφή.

Α: Η αποστολή του Κλειδαρίθμου γίνεται άμεσα. Προτείνεται να ελέγχετε και την ανεπιθύμητη αλληλογραφία στο e-mail σας.

Α: Ο λογαριασμός του φορολογουμένου, για τον οποίο έχουν ήδη ορισθεί όνομα χρήστη (username), προσωρινός κωδικός πρόσβασης (password) και Κλειδάριθμος, δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν δεν ενεργοποιηθεί.

Η ενεργοποίηση γίνεται από την εφαρμογή του Κλειδαρίθμου, στην οποία καθοδηγούνται οι φορολογούμενοι ή/και οι εκπρόσωποι μέσω των ενημερωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων που τους αποστέλλονται στο email τους.

Α: Η διαδρομή που ακολουθείτε από την εφαρμογή ΑΦΜ & Κλειδάριθμος είναι: Κλειδάριθμος > Ενεργοποίηση λογαριασμού.

Για να ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση του λογαριασμού σας, απαιτείται να γνωρίζετε:

• το όνομα χρήστη (username)

• τον προσωρινό κωδικό πρόσβασης (password),

• τον Κλειδάριθμο.

Α: Μετά το τέλος της πραγματοποίησης της βιντεοκλήσης με εκπρόσωπο της ΑΑΔΕ ο Κλειδάριθμος θα σας αποσταλεί με ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail που έχει επιβεβαιωθεί κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής.

Α: Η αποστολή του Κλειδαρίθμου γίνεται στο e-mail που έχει επιβεβαιωθεί κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής.

Θα πρέπει να ελέγχετε τόσο την εισερχόμενη όσο και την ανεπιθύμητη αλληλογραφία σας για την παραλαβή του σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος.

Αν ωστόσο διαπιστώσετε ότι δεν το έχετε λάβει, θα πρέπει να συμπληρώσετε νέα αίτηση εγγραφής και να επαναλάβετε τη διαδικασία της βιντεοκλήσης για την αποστολή νέου ηλεκτρονικού μηνύματος που να περιέχει έναν νέο Κλειδάριθμο

Α: Μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) > ΑΦΜ & Κλειδάριθμος > Κλειδάριθμος > Ξέχασα τον κωδικό μου, μπορεί να γίνει αλλαγή του κωδικού ενός λογαριασμού (Φυσικού ή Μη Φυσικού Προσώπου, από όποια εφαρμογή δημιουργήθηκε ο λογαριασμός), με την προϋπόθεση ότι είναι γνωστό το όνομα χρήστη (usermame) και ο Κλειδάριθμος που είχε αποδοθεί κατά την αρχική

εγγραφή ή την επανεγγραφή του φορολογούμενου.

Τα απαιτούμενα στοιχεία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι:

• Όνομα χρήστη (username)

• Κλειδάριθμος

• Νέος κωδικός (password) και επιβεβαίωση αυτού.

Α: Ναι, μέσα από την ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), επιλέγοντας «Μητρώο & Επικοινωνία», εισάγοντας τους προσωπικούς σας κωδικούς, μπορείτε να δηλώσετε και να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως τηλέφωνο κινητό - σταθερό, διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου e-mail κλπ.

Α: Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επίδειξη του νέου ταυτοποιητικού σας εγγράφου και η ολοκλήρωση της ταυτοποίησης κατά τη διάρκεια της βιντεοκλήσης. Εφόσον προκύπτει από τα δεδομένα τόσο του συστήματος Μητρώου της ΑΑΔΕ όσο και του νέου ταυτοποιητικού εγγράφου ότι η ταυτοποίηση μπορεί να ολοκληρωθεί, πραγματοποιείται οίκοθεν μεταβολή από τον υπάλληλο της ΑΑΔΕ του ταυτοποιητικού σας εγγράφου στο σύστημα TAXIS, κατόπιν συναίνεσής σας στη διάρκεια της βιντεοκλήσης. Στη συνέχεια, σας αποστέλλεται ο κλειδάριθμος στο e-mail