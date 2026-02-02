REPowerEU: Το χρονοδιάγραμμα της ΕΕ για την πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο
REPowerEU: Το χρονοδιάγραμμα της ΕΕ για την πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο
Από αύριο τίθεται σε ισχύ ο κανονισμός - Σταδιακή απαγόρευση συμβολαίων LNG και αγωγών – Στο τραπέζι και νομοθετική πρόταση για καθολική απαγόρευση ρωσικού πετρελαίου
Σε μια ιστορική κίνηση ενεργειακής και γεωπολιτικής σημασίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση δημοσίευσε σήμερα τον κανονισμό REPowerEU για το φυσικό αέριο (EU/2026/261), ο οποίος θέτει το δεσμευτικό νομικό πλαίσιο για τον πλήρη τερματισμό των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου έως το 2027.
Ο νέος κανονισμός, που εγκρίθηκε στα τέλη του 2025 και δημοσιεύεται σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποσκοπεί να βάλει οριστικό τέλος στην ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ από τη Ρωσία, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία και τη συστηματική «εργαλειοποίηση» της ενέργειας από τη Μόσχα.
Ο κανονισμός προβλέπει συγκεκριμένο και κλιμακωτό χρονοδιάγραμμα απαγορεύσεων:
Από 25 Απριλίου 2026 απαγορεύονται τα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).
Από 17 Ιουνίου 2026 απαγορεύονται τα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια φυσικού αερίου μέσω αγωγών.
Από 1 Ιανουαρίου 2027 απαγορεύονται τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια εισαγωγής LNG.
Από 30 Σεπτεμβρίου 2027 τερματίζονται οι εισαγωγές φυσικού αερίου μέσω αγωγών στο πλαίσιο μακροπρόθεσμων συμβολαίων. Κατ’ εξαίρεση, τα κράτη-μέλη θα μπορούν να παρατείνουν την προθεσμία έως τις 31 Οκτωβρίου 2027, εφόσον τα επίπεδα πλήρωσης των αποθηκών φυσικού αερίου βρίσκονται κάτω από τα υποχρεωτικά όρια ασφαλείας.
Η δημοσίευση του κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα σημαίνει ότι τίθεται σε ισχύ από την επόμενη ημέρα, καθιστώντας τις διατάξεις του δεσμευτικές για όλα τα κράτη-μέλη.
Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνόδευσε τη δημοσίευση του κανονισμού με επίσημη δήλωση για τη σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου (EU/2026/268). Όπως αναφέρεται, η Κομισιόν προτίθεται να καταθέσει νομοθετική πρόταση έως τις αρχές του 2026, με στόχο την πλήρη απαγόρευση των εισαγωγών πετρελαίου από τη Ρωσική Ομοσπονδία το συντομότερο δυνατό και πάντως το αργότερο έως το 2027.
Ο νέος κανονισμός, που εγκρίθηκε στα τέλη του 2025 και δημοσιεύεται σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποσκοπεί να βάλει οριστικό τέλος στην ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ από τη Ρωσία, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία και τη συστηματική «εργαλειοποίηση» της ενέργειας από τη Μόσχα.
Ο κανονισμός προβλέπει συγκεκριμένο και κλιμακωτό χρονοδιάγραμμα απαγορεύσεων:
Από 25 Απριλίου 2026 απαγορεύονται τα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).
Από 17 Ιουνίου 2026 απαγορεύονται τα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια φυσικού αερίου μέσω αγωγών.
Από 1 Ιανουαρίου 2027 απαγορεύονται τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια εισαγωγής LNG.
Από 30 Σεπτεμβρίου 2027 τερματίζονται οι εισαγωγές φυσικού αερίου μέσω αγωγών στο πλαίσιο μακροπρόθεσμων συμβολαίων. Κατ’ εξαίρεση, τα κράτη-μέλη θα μπορούν να παρατείνουν την προθεσμία έως τις 31 Οκτωβρίου 2027, εφόσον τα επίπεδα πλήρωσης των αποθηκών φυσικού αερίου βρίσκονται κάτω από τα υποχρεωτικά όρια ασφαλείας.
Η δημοσίευση του κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα σημαίνει ότι τίθεται σε ισχύ από την επόμενη ημέρα, καθιστώντας τις διατάξεις του δεσμευτικές για όλα τα κράτη-μέλη.
Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνόδευσε τη δημοσίευση του κανονισμού με επίσημη δήλωση για τη σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου (EU/2026/268). Όπως αναφέρεται, η Κομισιόν προτίθεται να καταθέσει νομοθετική πρόταση έως τις αρχές του 2026, με στόχο την πλήρη απαγόρευση των εισαγωγών πετρελαίου από τη Ρωσική Ομοσπονδία το συντομότερο δυνατό και πάντως το αργότερο έως το 2027.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα