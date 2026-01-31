Νέα ρεκόρ στην παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας στην ΕΕ, η Ελλάδα στις χώρες με τις υψηλότερες επιδόσεις

Η Ελλάδα κατέγραψε νέο ιστορικό χαμηλό στη χρήση άνθρακα για ηλεκτροπαραγωγή και βρίσκεται στην τρίτη θέση της ΕΕ ως προς τη συμμετοχή των φωτοβολταϊκών στην παραγωγή ρεύματος