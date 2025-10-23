Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Πάνω από 80 GW για έργα σε ένα δίκτυο με μέση κατανάλωση 5,5 GW
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Πάνω από 80 GW για έργα σε ένα δίκτυο με μέση κατανάλωση 5,5 GW
Ανάκληση αδειών και φρένο στο μπουμ της αγοράς που δεν χωράει άλλους - Τσάφος: Παρά την έκρηξη, οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας παραμένουν υψηλές λόγω ακριβού φυσικού αερίου.
Η ενεργειακή μετάβαση στην Ελλάδα έχει αρχίσει να ξεπερνά τα ίδια της τα όρια. Η θεαματική έκρηξη επενδυτικού ενδιαφέροντος στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έχει οδηγήσει σε έναν πρωτοφανή συνωστισμό στο δίκτυο, με περισσότερα από 80 γιγαβάτ έργων να διεκδικούν θέση παραγωγού σε ένα σύστημα που καταναλώνει κατά μέσο όρο μόλις 5,5 GW.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προσπαθεί τώρα να διαχειριστεί την ενεργειακή συμφόρηση και να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της αγοράς. Με αιχμή τα έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και τη δημιουργία ενός ευέλικτου πλαισίου όρων σύνδεσης, που καθορίζει το ΥΠΕΝ επιχειρεί να βρει τη χρυσή τομή ανάμεσα στην ταχύτατη ανάπτυξη των ΑΠΕ και στα τεχνικά όρια του συστήματος.
Ο Υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος, παραδέχτηκε χθες μιλώντας στο 7ο συνέδριο Renewable & Storage ότι η πολιτεία έχει ήδη δώσει πάρα πολλούς όρους σύνδεσης και παρουσίασε στοιχεία για τον όγκο των έργων που βρίσκονται σε φάση αδειοδότησης.
Έκανε λόγο για φωτοβολταϊκά 69,5 GW με όρους σύνδεσης ή περιβαλλοντική αδειοδότηση (ΑΕΠΟ) και επιπλέον περίπου 20 GW με απλή βεβαίωση παραγωγού. Επιπλέον, μίλησε για 16–17 GW αδειοδοτημένα αιολικά και άλλα 10 GW σε προγενέστερο στάδιο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Γιατί «εξαφανίστηκαν» από την αγορά χιλιάδες κατοικίες - Οι τρεις λόγοι που κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος
Οι τοξικολογικές θα δείξουν από τι πέθανε η 16χρονη που βρέθηκε νεκρή έξω από μαγαζί στο Γκάζι - Γεωργιάδης: Το νοσοκομείο ενημέρωσε την αστυνομία
Θρίλερ με τον θάνατο του 29χρονου σκακιστή Ντάνιελ Ναροντίτσκι: Ψάχνουν αν ευθύνεται το bullying από Ρώσο αντίπαλό του
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προσπαθεί τώρα να διαχειριστεί την ενεργειακή συμφόρηση και να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της αγοράς. Με αιχμή τα έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και τη δημιουργία ενός ευέλικτου πλαισίου όρων σύνδεσης, που καθορίζει το ΥΠΕΝ επιχειρεί να βρει τη χρυσή τομή ανάμεσα στην ταχύτατη ανάπτυξη των ΑΠΕ και στα τεχνικά όρια του συστήματος.
Ο Υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος, παραδέχτηκε χθες μιλώντας στο 7ο συνέδριο Renewable & Storage ότι η πολιτεία έχει ήδη δώσει πάρα πολλούς όρους σύνδεσης και παρουσίασε στοιχεία για τον όγκο των έργων που βρίσκονται σε φάση αδειοδότησης.
Έκανε λόγο για φωτοβολταϊκά 69,5 GW με όρους σύνδεσης ή περιβαλλοντική αδειοδότηση (ΑΕΠΟ) και επιπλέον περίπου 20 GW με απλή βεβαίωση παραγωγού. Επιπλέον, μίλησε για 16–17 GW αδειοδοτημένα αιολικά και άλλα 10 GW σε προγενέστερο στάδιο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Γιατί «εξαφανίστηκαν» από την αγορά χιλιάδες κατοικίες - Οι τρεις λόγοι που κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος
Οι τοξικολογικές θα δείξουν από τι πέθανε η 16χρονη που βρέθηκε νεκρή έξω από μαγαζί στο Γκάζι - Γεωργιάδης: Το νοσοκομείο ενημέρωσε την αστυνομία
Θρίλερ με τον θάνατο του 29χρονου σκακιστή Ντάνιελ Ναροντίτσκι: Ψάχνουν αν ευθύνεται το bullying από Ρώσο αντίπαλό του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα