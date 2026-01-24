Από τσάντα σε σύμβολο εξουσίας: Το business story πίσω από τη Birkin
Η Hermès υπόσχεται μεγαλύτερη διαφάνεια στην πώληση των Birkin μετά από αγωγές και καταγγελίες, επιχειρώντας να αμβλύνει τις κατηγορίες για «κρυφό σύστημα» επιλογής πελατών
Η αγορά μίας από τις πιο περιζήτητες τσάντες στον κόσμο ενδέχεται να γίνει λίγο πιο εύκολη, καθώς η Hermès δεσμεύτηκε να καταστήσει πιο διαφανείς τις πολιτικές πωλήσεων που αφορούν την απόκτηση μιας Birkin.
Ο γαλλικός οίκος μόδας θα βελτιώσει την εμπειρία των πελατών του στις Ηνωμένες Πολιτείες, έπειτα από ομαδική αγωγή που κατέθεσαν απογοητευμένοι καταναλωτές στην Καλιφόρνια, οι οποίοι υποστήριξαν ότι οι όροι για την εξασφάλιση μιας Birkin παραβίαζαν τη νομοθεσία περί θεμιτών συναλλαγών.
