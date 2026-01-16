Mercosur: Χωρίς δασμούς η εισαγωγή επιτραπέζιας ελιάς στην ΕΕ, 12,6% για ελληνικές και ευρωπαϊκές εξαγωγές
Προβληματισμός επικρατεί τις τελευταίες ώρες στις τάξεις των Ευρωπαίων εξαγωγέων επιτραπέζιας ελιάς με φόντο τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur. Συγκεκριμένα, οι Ισπανοί, ανακάλυψαν πρώτοι, πως σύμφωνα με τις προβλέψεις της συμφωνίας, από τη μία θα μηδενιστεί σταδιακά ο δασμός στις εισαγωγές επιτραπέζιας ελιάς στην ΕΕ από τις χώρες της Mercosur, ενώ στον αντίποδα, οι ευρωπαϊκές εξαγωγές (άρα και οι ελληνικές) βρίσκονται αντιμέτωπες με δασμό ύψους 12,6%, που δεν προβλέπεται να μηδενιστεί.
H ισπανική Ένωση εξαγωγέων επιτραπέζιας ελιάς (ASEMESA), ενημέρωσε τόσο την ΠΕΜΕΤΕ (Πανελλήνια Ένωση Μεταποιητών – Τυποποιητών – Εξαγωγέων Επιτραπέζιων Ελιών), όσο και τους Ιταλούς εξαγωγείς (ASSOM), για το τι ισχύει και ήδη, από σήμερα το πρωί κυκλοφόρησε κοινή ανακοίνωση, με την οποία ζητούν από την Κομισιόν και τα κράτη μέλη να επέμβουν, καθώς εκτιμάται, ότι «καταρρίπτεται η αρχή της αμοιβαιότητας».
Σε δηλώσεις του στο newmoney.gr, ο Πρόεδρος της ΠΕΜΕΤΕ, Κώστας Ζούκας αναφέρει πως «αιφνιδιαστήκαμε και απογοητευτήκαμε από αυτήν τη διαπίστωση, καθώς καταργείται η αρχή της αμοιβαιότητας». Όπως εξηγεί, εντός επταετίας, προβλέπεται σταδιακά ο μηδενισμός των δασμών στις εισαγωγές επιτραπέζιας ελιάς από τις χώρες της Mercosur στην ΕΕ (από το σημερινό 12,8%), κάτι που δεν προβλέπεται για τις ευρωπαϊκές εξαγωγές, που θα συνεχίσουν να επωμίζονται δασμό 12,6%.
