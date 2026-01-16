Βιομηχανία: Σε ενεργειακό αδιέξοδο μετά το «όχι» της Κομισιόν στο ιταλικό μοντέλο τιμολόγησης

Η ψαλίδα με την κεντρική Ευρώπη

Με σαφές ανταγωνιστικό μειονέκτημα στο ενεργειακό κόστος σε σχέση με την Κεντρική Ευρώπη, η ελληνική βιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα οξύ ενεργειακό αδιέξοδο. Το «όχι» της Ευρωπαϊκής Επιτροπή ς στην εφαρμογή του λεγόμενου ιγια το βιομηχανικό ρεύμα έρχεται να αναδείξει τις δομικές αδυναμίες της ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού και τις καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση μέτρων στήριξης, την ώρα που Ιταλία και Γερμανία έχουν ήδη εξασφαλίσει χαμηλότερο ενεργειακό κόστος για τις βιομηχανίες τους.Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται η ΕΒΙΚΕΝ, η οποία κάνει λόγο για μια στρεβλή εικόνα που παρουσιάζεται συχνά για τη θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό χάρτη τιμών ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως επισημαίνεται, οι επίσημες συγκρίσεις που κατατάσσουν τη χώραπαραλείπουν ένα κρίσιμο στοιχείο: το εξαιρετικά υψηλό κόστος αγοράς εξισορρόπησης.Η ελληνική αγορά ηλεκτρισμού επιβαρύνεται με ένα πρόσθετο κόστος της τάξης των 20 ευρώ ανά μεγαβατώρα, το οποίο δεν εμφανίζεται με την ίδια ένταση σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αν το κόστος αυτό συνυπολογιστεί, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις ακριβότερες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Πρόκειται, όπως υπογραμμίζεται, για δομικό χαρακτηριστικό της εγχώριας αγοράς, το οποίο δεν αλλάζει εύκολα και υπονομεύει διαχρονικά την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανικής παραγωγής.

Το πρόβλημα αποτυπώνεται με τον πιο καθαρό τρόπο στη σύγκριση με τις βασικές αγορές στις οποίες εξάγει η ελληνική βιομηχανία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται ο κ. Αντώνης Κοντολέων της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών, την ώρα που η Γερμανία διαμορφώνει τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τη βιομηχανία της κοντά στα 50 ευρώ ανά μεγαβατώρα (με βάση το νέο ευρωπαϊκό μηχανισμό CISAF και παρά τις ενστάσεις της για την αρχιτεκτονική του) και η Ιταλία κινείται στην περιοχή των 62,5 ευρω /MWh, η Ελλάδα παραμένει σταθερά πάνω από τα 100 ευρώ/MWh, εφόσον συνυπολογιστούν όλες οι επιβαρύνσεις.



