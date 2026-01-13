Αγγίζοντας την κορυφή – Οι ουρανοξύστες που θα είναι έτοιμοι το 2026
Αγγίζοντας την κορυφή – Οι ουρανοξύστες που θα είναι έτοιμοι το 2026
Από χώρους διαβίωσης και εργασίας, έως μέρη πολιτισμού και τουρισμού, αυτοί οι ουρανοξύστες αναδεικνύουν τη σύγχρονη αρχιτεκτονική
Το 2026 προδιαγράφεται ως μια χρονιά-ορόσημο για την παγκόσμια αρχιτεκτονική σκηνή. Σε μια εποχή όπου οι πόλεις αναζητούν απαντήσεις στην βιωσιμότητα και την ανάγκη για νέα αστικά σύμβολα, οι ουρανοξύστες επιστρέφουν δυναμικά στο προσκήνιο. Από την Ασία και τη Λατινική Αμερική έως την Ευρώπη και τη Μεσόγειο, φιλόδοξα κτίρια-κολοσσοί οδεύουν προς την ολοκλήρωσή τους, φιλοδοξώντας όχι μόνο να «αγγίξουν» τον ουρανό, αλλά και να επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, εργαζόμαστε και κινούμαστε μέσα στην πόλη. Το 2026, ο παγκόσμιος αστικός ορίζοντας αλλάζει και μαζί του αλλάζει και η έννοια του ύψους.
