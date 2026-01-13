Alphabet: Άγγιξε τα 4 τρισ. δολάρια η κεφαλαιοποίηση μετά το mega-deal με την Apple για την τεχνητή νοημοσύνη

Η μετοχή της Alphabet, μητρικής της Google, κατέγραψε άνοδο έως 1,7%, αγγίζοντας προσωρινά το ιστορικό υψηλό των 334,04 δολαρίων, με αποτέλεσμα να γίνει η τέταρτη εισηγμένη παγκοσμίως που φτάνει το ορόσημο των 4 τρισ. δολαρίων, μετά τις Nvidia, Microsoft και Apple.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Alphabet ξεπέρασε την Apple σε κεφαλαιοποίηση για πρώτη φορά από το 2019, κατακτώντας τη δεύτερη θέση παγκοσμίως, ενώ η μετοχή της έχει ενισχυθεί κατά περίπου 65% μέσα στο 2025, ξεπερνώντας τους υπόλοιπους τίτλους της λεγόμενης ομάδας των «Magnificent Seven».



Η εξέλιξη ήρθε μετά την ανακοίνωση της Alphabet ότι η επόμενη γενιά μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης της Apple θα βασίζεται στο Gemini της Google, στο πλαίσιο πολυετούς συμφωνίας.

Joint Statement: Apple and Google have entered into a multi-year collaboration under which the next generation of Apple Foundation Models will be based on Google's Gemini models and cloud technology. These models will help power future Apple Intelligence features, including a… — News from Google (@NewsFromGoogle) January 12, 2026



Παράλληλα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters νωρίτερα φέτος, η Samsung Electronics σχεδιάζει να διπλασιάσει εντός του έτους τις συσκευές της με AI λειτουργίες που αξιοποιούν το Gemini.

Το νέο μοντέλο Gemini 3 απέσπασε ιδιαίτερα θετικές κριτικές, αυξάνοντας την πίεση προς την OpenAI, μετά την πιο συγκρατημένη υποδοχή του GPT-5 από μερίδα χρηστών.



Καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή του επενδυτικού κλίματος διαδραματίζει το Google Cloud, τα έσοδα του οποίου αυξήθηκαν κατά 34% στο τρίτο τρίμηνο, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβολαίων έφτασε τα 155 δισ. δολάρια. Η διάθεση των ιδιοπαραγόμενων AI chips της Google σε τρίτους επιτάχυνε περαιτέρω την ανάπτυξη της μονάδας.

Σύμφωνα με το The Information, η Meta Platforms βρίσκεται σε συζητήσεις για επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων σε chips της Alphabet για data centers από το 2027.