Alphabet: Άγγιξε τα 4 τρισ. δολάρια η κεφαλαιοποίηση μετά το mega-deal με την Apple για την τεχνητή νοημοσύνη

Η Apple θα χρησιμοποιήσει το Gemini της Google για την ανανεωμένη Siri στο πλαίσιο πολυετούς συμφωνίας μεταξύ των δύο τεχνολογικών γιγάντων

Η μετοχή της Alphabet, μητρικής της Google, κατέγραψε άνοδο έως 1,7%, αγγίζοντας προσωρινά το ιστορικό υψηλό των 334,04 δολαρίων, με αποτέλεσμα να γίνει η τέταρτη εισηγμένη παγκοσμίως που φτάνει το ορόσημο των 4 τρισ. δολαρίων, μετά τις Nvidia, Microsoft και Apple.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Alphabet ξεπέρασε την Apple σε κεφαλαιοποίηση για πρώτη φορά από το 2019, κατακτώντας τη δεύτερη θέση παγκοσμίως, ενώ η μετοχή της έχει ενισχυθεί κατά περίπου 65% μέσα στο 2025, ξεπερνώντας τους υπόλοιπους τίτλους της λεγόμενης ομάδας των «Magnificent Seven».

Η εξέλιξη ήρθε μετά την ανακοίνωση της Alphabet ότι η επόμενη γενιά μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης της Apple θα βασίζεται στο Gemini της Google, στο πλαίσιο πολυετούς συμφωνίας.


Παράλληλα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters νωρίτερα φέτος, η Samsung Electronics σχεδιάζει να διπλασιάσει εντός του έτους τις συσκευές της με AI λειτουργίες που αξιοποιούν το Gemini.

Το νέο μοντέλο Gemini 3 απέσπασε ιδιαίτερα θετικές κριτικές, αυξάνοντας την πίεση προς την OpenAI, μετά την πιο συγκρατημένη υποδοχή του GPT-5 από μερίδα χρηστών.

Καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή του επενδυτικού κλίματος διαδραματίζει το Google Cloud, τα έσοδα του οποίου αυξήθηκαν κατά 34% στο τρίτο τρίμηνο, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβολαίων έφτασε τα 155 δισ. δολάρια. Η διάθεση των ιδιοπαραγόμενων AI chips της Google σε τρίτους επιτάχυνε περαιτέρω την ανάπτυξη της μονάδας.

Σύμφωνα με το The Information, η Meta Platforms βρίσκεται σε συζητήσεις για επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων σε chips της Alphabet για data centers από το 2027.

