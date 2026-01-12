Με νέο διπλό ρεκόρ η Wall Street αποτίναξε τις απειλές Τραμπ κατά Πάουελ
Με νέο διπλό ρεκόρ η Wall Street αποτίναξε τις απειλές Τραμπ κατά Πάουελ
Οι επενδυτές ξεπέρασαν το αρχικό σοκ από την κυβερνητική επίθεση κατά της Fed και του Τζερόμ Πάουελ θεωρώντας ότι η κίνηση δεν θα οδηγήσει πουθενά και ότι ο Λευκός Οίκος θα αναζητήσει έναν δρόμο αποκλιμάκωσης - Το ορόσημο των $4 τρισ. σε αξία ξεπέρασε η Alphabet
Μετοχές, ομόλογα και δολάριο ανέκαμψαν από τα χαμηλά της συνεδρίασης της Δευτέρας, με την Wall Street να επιδεικνύει αντοχές απέναντι στην κλιμάκωση της επίθεσης Τραμπ κατά του Τζερόμ Πάουελ και της Federal Reserve. Βέβαια, πολλοί επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί, ανησυχώντας για την προστασία της ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας, ωστόσο το κύμα εγχώριας και διεθνούς συμπαράστασης προς τον Πάουελ ενέτεινε την εντύπωση της αγοράς ότι, όπως και στην περίπτωση των δασμών, οι απειλές Τραμπ δεν θα έχουν αντίκρισμα.
Σε κάθε περίπτωση όλοι οι δείκτες κατάφεραν να περάσουν σε θετικό έδαφος, με τον Dow Jones και τον S&P 500 να καταφέρνουν έτσι, όχι μόνο να κρατήσουν τα υψηλά της Παρασκευής, αλλά και να τα διευρύνουν κι άλλο.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones έκλεισε με άνοδο 0,17% στις 49.590 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,16% στις 6.977 μονάδες και ο Nasdaq κέρδισε 0,26% φτάνοντας τις 23.733 μονάδες, φτάνοντας έτσι ακόμη πιο κοντά στο ρεκόρ του περασμένου Οκτωβρίου.
Στην αγορά ομολόγων, τα μακροπρόθεσμα αμερικανικά ομόλογα υστέρησαν και το δολάριο υποχώρησε έναντι των περισσότερων βασικών νομισμάτων. Η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε στο 4,18% και του 2ετούς στο 3,54%.
Πάντως, παρότι οι δείκτες κάλυψαν τις απώλειές τους φτάνοντας σε νέα υψηλά, η ανησυχία για την πολιτική παρέμβαση στη νομισματική πολιτική συγκράτησε τη δυναμική της αγοράς.
Η αντίληψη ότι η Fed λειτουργεί ανεξάρτητα από τις κυβερνητικές επιθυμίες αποτελεί θεμέλιο των αγορών και κάθε ρωγμή σε αυτή την πεποίθηση μπορεί να επιβαρύνει το κλίμα. Ο Κρίσνα Γκούχα της Evercore υπογράμμισε ότι υπάρχουν δύο τρόποι ανάγνωσης της σταθεροποίησης των αμερικανικών αγορών.
«Ο πρώτος είναι ότι αυτό δεν έχει σημασία για τις αγορές και ο δεύτερος είναι ότι έχει τεράστια σημασία, αλλά οι επενδυτές πιστεύουν ότι η κίνηση δεν θα οδηγήσει πουθενά και ότι η κυβέρνηση θα αναζητήσει έναν δρόμο αποκλιμάκωσης. Εμείς είμαστε ξεκάθαρα στο δεύτερο στρατόπεδο» τόνισε χαρακτηριστικά.
Θυμίζουμε ότι ο ίδιος ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, αποκάλυψε ότι η κεντρική τράπεζα έχει δεχθεί κλητεύσεις ενόρκων από το υπουργείο Δικαιοσύνης, με απειλή ποινικής δίωξης. Σε σπάνια αλλά και έντονη γραπτή και βιντεοσκοπημένη δήλωσή του την Κυριακή, ανέφερε ότι η κίνηση συνδέεται με την κατάθεσή του στο Κογκρέσο τον Ιούνιο για τις ανακαινίσεις της έδρας της Fed.
Σε συνέντευξή του στο NBC News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν γνώριζε τίποτα για την έρευνα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, ο Σκοτ Μπέσεντ εμφανίστηκε ενοχλημένος με το θέμα και προειδοποίησε τον Αμερικανό πρόεδρο πως οι εξελίξεις δημιουργούν «σοβαρή αναστάτωση» και ενδέχεται να αποδειχθούν επιζήμιες για τις χρηματοπιστωτικές αγορές.
Οι ανησυχίες του Μπέσεντ, σύμφωνα με τις πηγές του Axios, δεν περιορίζονται μόνο στις αγορές. Η θητεία του Πάουελ ως προέδρου της Fed λήγει τον Μάιο και η κυβέρνηση ήλπιζε ότι θα αποχωρούσε νωρίτερα, μόλις ο Τραμπ όριζε διάδοχο.
«Ο Μπέσεντ πίστευε ότι όταν ο πρόεδρος θα όριζε νέο πρόεδρο της Fed, ο Πάουελ θα αποχωρούσε από το συμβούλιο, στο οποίο έχει δικαίωμα να παραμείνει ως μέλος. «Τώρα όμως αυτό δεν πρόκειται να συμβεί», ανέφερε πηγή στο Axios. «Τώρα έχει οχυρωθεί. Αυτό πραγματικά τα έκανε όλα άνω κάτω».
«Το αν η τελευταία προσπάθεια του Λευκού Οίκου να επηρεάσει τη νομισματική πολιτική θα πετύχει ή όχι είναι καθοριστικό για τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στις αγορές», υποστήριξε ο Τιερί Βιζμάν της Macquarie Group. Προειδοποίησε δε, ότι αν πετύχει, το πιθανότερο αποτέλεσμα θα είναι ασθενέστερο δολάριο, πιο απότομη καμπύλη αποδόσεων, υψηλότερες μακροπρόθεσμες αποδόσεις και αυξημένες πληθωριστικές προσδοκίες.
Σε κάθε περίπτωση όλοι οι δείκτες κατάφεραν να περάσουν σε θετικό έδαφος, με τον Dow Jones και τον S&P 500 να καταφέρνουν έτσι, όχι μόνο να κρατήσουν τα υψηλά της Παρασκευής, αλλά και να τα διευρύνουν κι άλλο.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones έκλεισε με άνοδο 0,17% στις 49.590 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,16% στις 6.977 μονάδες και ο Nasdaq κέρδισε 0,26% φτάνοντας τις 23.733 μονάδες, φτάνοντας έτσι ακόμη πιο κοντά στο ρεκόρ του περασμένου Οκτωβρίου.
Στην αγορά ομολόγων, τα μακροπρόθεσμα αμερικανικά ομόλογα υστέρησαν και το δολάριο υποχώρησε έναντι των περισσότερων βασικών νομισμάτων. Η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε στο 4,18% και του 2ετούς στο 3,54%.
Πάντως, παρότι οι δείκτες κάλυψαν τις απώλειές τους φτάνοντας σε νέα υψηλά, η ανησυχία για την πολιτική παρέμβαση στη νομισματική πολιτική συγκράτησε τη δυναμική της αγοράς.
Η αντίληψη ότι η Fed λειτουργεί ανεξάρτητα από τις κυβερνητικές επιθυμίες αποτελεί θεμέλιο των αγορών και κάθε ρωγμή σε αυτή την πεποίθηση μπορεί να επιβαρύνει το κλίμα. Ο Κρίσνα Γκούχα της Evercore υπογράμμισε ότι υπάρχουν δύο τρόποι ανάγνωσης της σταθεροποίησης των αμερικανικών αγορών.
«Ο πρώτος είναι ότι αυτό δεν έχει σημασία για τις αγορές και ο δεύτερος είναι ότι έχει τεράστια σημασία, αλλά οι επενδυτές πιστεύουν ότι η κίνηση δεν θα οδηγήσει πουθενά και ότι η κυβέρνηση θα αναζητήσει έναν δρόμο αποκλιμάκωσης. Εμείς είμαστε ξεκάθαρα στο δεύτερο στρατόπεδο» τόνισε χαρακτηριστικά.
Θυμίζουμε ότι ο ίδιος ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, αποκάλυψε ότι η κεντρική τράπεζα έχει δεχθεί κλητεύσεις ενόρκων από το υπουργείο Δικαιοσύνης, με απειλή ποινικής δίωξης. Σε σπάνια αλλά και έντονη γραπτή και βιντεοσκοπημένη δήλωσή του την Κυριακή, ανέφερε ότι η κίνηση συνδέεται με την κατάθεσή του στο Κογκρέσο τον Ιούνιο για τις ανακαινίσεις της έδρας της Fed.
Σε συνέντευξή του στο NBC News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν γνώριζε τίποτα για την έρευνα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, ο Σκοτ Μπέσεντ εμφανίστηκε ενοχλημένος με το θέμα και προειδοποίησε τον Αμερικανό πρόεδρο πως οι εξελίξεις δημιουργούν «σοβαρή αναστάτωση» και ενδέχεται να αποδειχθούν επιζήμιες για τις χρηματοπιστωτικές αγορές.
Οι ανησυχίες του Μπέσεντ, σύμφωνα με τις πηγές του Axios, δεν περιορίζονται μόνο στις αγορές. Η θητεία του Πάουελ ως προέδρου της Fed λήγει τον Μάιο και η κυβέρνηση ήλπιζε ότι θα αποχωρούσε νωρίτερα, μόλις ο Τραμπ όριζε διάδοχο.
«Ο Μπέσεντ πίστευε ότι όταν ο πρόεδρος θα όριζε νέο πρόεδρο της Fed, ο Πάουελ θα αποχωρούσε από το συμβούλιο, στο οποίο έχει δικαίωμα να παραμείνει ως μέλος. «Τώρα όμως αυτό δεν πρόκειται να συμβεί», ανέφερε πηγή στο Axios. «Τώρα έχει οχυρωθεί. Αυτό πραγματικά τα έκανε όλα άνω κάτω».
«Το αν η τελευταία προσπάθεια του Λευκού Οίκου να επηρεάσει τη νομισματική πολιτική θα πετύχει ή όχι είναι καθοριστικό για τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στις αγορές», υποστήριξε ο Τιερί Βιζμάν της Macquarie Group. Προειδοποίησε δε, ότι αν πετύχει, το πιθανότερο αποτέλεσμα θα είναι ασθενέστερο δολάριο, πιο απότομη καμπύλη αποδόσεων, υψηλότερες μακροπρόθεσμες αποδόσεις και αυξημένες πληθωριστικές προσδοκίες.
Η Τζένιφερ ΜακΚιούεν της Capital Economics σημείωσε ότι τα οφέλη της πλήρους ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών στην καταπολέμηση του πληθωρισμού συχνά υπερτιμώνται, ωστόσο τόνισε ότι «η διαρκής πολιτική παρέμβαση έχει κόστος, ακόμη κι αν οι αγορές το αγνοούν βραχυπρόθεσμα».
Πλέον οι αγορές στρέφονται στα εταιρικά αποτελέσματα αλλά και τα κρίσιμα στοιχεία πληθωρισμού, που θα ανακοινωθούν αύριο, Τρίτη. Οι αναλυτές περιμένουν ότι ο βασικός και ο δομικός δείκτης πληθωρισμού στις ΗΠΑ θα εμφανίσουν μικρή άνοδο για τον Δεκέμβριο 2025, σε σύγκριση με τα προηγούμενα στοιχεία.
Η μέση πρόβλεψη για τον CPI κάνει λόγο για διαμόρφωση του στο 2,7% σε ετήσια βάση, διατηρώντας το επίπεδο του Νοεμβρίου, ενώ ο δομικός δείκτης που εξαιρεί τις τιμές των τροφίμων και της ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί ελαφρά από το 2,6% στο 2,7% σε ετήσια βάση.
Αυτές οι εκτιμήσεις αντανακλούν την άποψη ότι η αύξηση των τιμών παραμένει σχετικά σταθερή, παρά τις παραμορφώσεις στα δεδομένα λόγω της καθυστέρησης της συλλογής στοιχείων στο shutdown και εάν επιβεβαιωθούν θα υποδηλώνουν ήπια επιτάχυνση της δομικής πίεσης στις τιμές κάτι που είναι κρίσιμο για τη νομισματική στρατηγική.
Σε επίπεδο μετοχών, τα φώτα «έκλεψε» η μετοχή της Alphabet Inc. που σημείωσε σημαντική άνοδο καθώς η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι η Google έχει συνάψει πολυετή συμφωνία με την Apple Inc. για την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης στα iPhone. Έτσι, η εταιρεία ξεπέρασε το ιστορικό ορόσημο των 4 τρισ. δολαρίων σε αποτίμηση.
Ανάμεσα στους κερδισμένους, βρέθηκαν επίσης οι μετοχές εταιρειών εξόρυξης όπως η Hecla Mining Co. και η Coeur Mining ακολουθώντας το άλμα των τιμών των πολύτιμων μετάλλων, καθώς και η Walmart Inc. μετά την ανακοίνωση της ένταξής της στον δείκτη Nasdaq 100, γεγονός που ενίσχυσε τον τίτλο στις συναλλαγές της ημέρας.
Αντίθετα, ανάμεσα στους χαμένους της συνεδρίασης ξεχώρισαν οι χρηματοπιστωτικές μετοχές που δέχθηκαν πίεση από τις δηλώσεις του Τραμπ για την επιβολή πλαφόν 10% στα επιτόκια πιστωτικών καρτών. Την μεγαλύτερη πίεση δέχτηκαν ειδικά η Synchrony Financial, η Capital One Financial και η American Express.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Πλέον οι αγορές στρέφονται στα εταιρικά αποτελέσματα αλλά και τα κρίσιμα στοιχεία πληθωρισμού, που θα ανακοινωθούν αύριο, Τρίτη. Οι αναλυτές περιμένουν ότι ο βασικός και ο δομικός δείκτης πληθωρισμού στις ΗΠΑ θα εμφανίσουν μικρή άνοδο για τον Δεκέμβριο 2025, σε σύγκριση με τα προηγούμενα στοιχεία.
Η μέση πρόβλεψη για τον CPI κάνει λόγο για διαμόρφωση του στο 2,7% σε ετήσια βάση, διατηρώντας το επίπεδο του Νοεμβρίου, ενώ ο δομικός δείκτης που εξαιρεί τις τιμές των τροφίμων και της ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί ελαφρά από το 2,6% στο 2,7% σε ετήσια βάση.
Αυτές οι εκτιμήσεις αντανακλούν την άποψη ότι η αύξηση των τιμών παραμένει σχετικά σταθερή, παρά τις παραμορφώσεις στα δεδομένα λόγω της καθυστέρησης της συλλογής στοιχείων στο shutdown και εάν επιβεβαιωθούν θα υποδηλώνουν ήπια επιτάχυνση της δομικής πίεσης στις τιμές κάτι που είναι κρίσιμο για τη νομισματική στρατηγική.
Σε επίπεδο μετοχών, τα φώτα «έκλεψε» η μετοχή της Alphabet Inc. που σημείωσε σημαντική άνοδο καθώς η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι η Google έχει συνάψει πολυετή συμφωνία με την Apple Inc. για την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης στα iPhone. Έτσι, η εταιρεία ξεπέρασε το ιστορικό ορόσημο των 4 τρισ. δολαρίων σε αποτίμηση.
Ανάμεσα στους κερδισμένους, βρέθηκαν επίσης οι μετοχές εταιρειών εξόρυξης όπως η Hecla Mining Co. και η Coeur Mining ακολουθώντας το άλμα των τιμών των πολύτιμων μετάλλων, καθώς και η Walmart Inc. μετά την ανακοίνωση της ένταξής της στον δείκτη Nasdaq 100, γεγονός που ενίσχυσε τον τίτλο στις συναλλαγές της ημέρας.
Αντίθετα, ανάμεσα στους χαμένους της συνεδρίασης ξεχώρισαν οι χρηματοπιστωτικές μετοχές που δέχθηκαν πίεση από τις δηλώσεις του Τραμπ για την επιβολή πλαφόν 10% στα επιτόκια πιστωτικών καρτών. Την μεγαλύτερη πίεση δέχτηκαν ειδικά η Synchrony Financial, η Capital One Financial και η American Express.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα