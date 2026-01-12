Με νέο διπλό ρεκόρ η Wall Street αποτίναξε τις απειλές Τραμπ κατά Πάουελ

Κλείσιμο

Μετοχές, ομόλογα και δολάριο ανέκαμψαν από τα χαμηλά της συνεδρίασης της Δευτέρας, με τηννα επιδεικνύει αντοχές απέναντι στην κλιμάκωση της επίθεσης Τραμπ κατά του Τζερόμ Πάουελ και της. Βέβαια, πολλοί επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί, ανησυχώντας για την προστασία της ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας, ωστόσο το κύμα εγχώριας και διεθνούς συμπαράστασης προς τον Πάουελ ενέτεινε την εντύπωση της αγοράς ότι, όπως και στην περίπτωση των δασμών, οι απειλές Τραμπ δεν θα έχουν αντίκρισμα.Σε κάθε περίπτωση όλοι οι δείκτες κατάφεραν να περάσουν σε θετικό έδαφος, με τονκαι τοννα καταφέρνουν έτσι, όχι μόνο να κρατήσουν τα υψηλά της Παρασκευής, αλλά και να τα διευρύνουν κι άλλο.Συγκεκριμένα, ο Dow Jones έκλεισε με άνοδο 0,17% στις 49.590 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,16% στις 6.977 μονάδες και ο Nasdaq κέρδισε 0,26% φτάνοντας τις 23.733 μονάδες, φτάνοντας έτσι ακόμη πιο κοντά στο ρεκόρ του περασμένου Οκτωβρίου.Στην αγορά ομολόγων, τα μακροπρόθεσμα αμερικανικά ομόλογα υστέρησαν και το δολάριο υποχώρησε έναντι των περισσότερων βασικών νομισμάτων. Η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε στο 4,18% και του 2ετούς στο 3,54%.Πάντως, παρότι οι δείκτες κάλυψαν τις απώλειές τους φτάνοντας σε νέα υψηλά, η ανησυχία για την πολιτική παρέμβαση στη νομισματική πολιτική συγκράτησε τη δυναμική της αγοράς.Η αντίληψη ότι η Fed λειτουργεί ανεξάρτητα από τις κυβερνητικές επιθυμίες αποτελεί θεμέλιο των αγορών και κάθε ρωγμή σε αυτή την πεποίθηση μπορεί να επιβαρύνει το κλίμα. Ο Κρίσνα Γκούχα της Evercore υπογράμμισε ότι υπάρχουν δύο τρόποι ανάγνωσης της σταθεροποίησης των αμερικανικών αγορών.«Ο πρώτος είναι ότι αυτό δεν έχει σημασία για τις αγορές και ο δεύτερος είναι ότι έχει τεράστια σημασία, αλλά οι επενδυτές πιστεύουν ότι η κίνηση δεν θα οδηγήσει πουθενά και ότι η κυβέρνηση θα αναζητήσει έναν δρόμο αποκλιμάκωσης. Εμείς είμαστε ξεκάθαρα στο δεύτερο στρατόπεδο» τόνισε χαρακτηριστικά.Θυμίζουμε ότι ο ίδιος ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, αποκάλυψε ότι η κεντρική τράπεζα έχει δεχθεί κλητεύσεις ενόρκων από το υπουργείο Δικαιοσύνης, με απειλή ποινικής δίωξης. Σε σπάνια αλλά και έντονη γραπτή και βιντεοσκοπημένη δήλωσή του την Κυριακή, ανέφερε ότι η κίνηση συνδέεται με την κατάθεσή του στο Κογκρέσο τον Ιούνιο για τις ανακαινίσεις της έδρας της Fed.Σε συνέντευξή του στο NBC News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν γνώριζε τίποτα για την έρευνα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, ο Σκοτ Μπέσεντ εμφανίστηκε ενοχλημένος με το θέμα και προειδοποίησε τον Αμερικανό πρόεδρο πως οι εξελίξεις δημιουργούν «σοβαρή αναστάτωση» και ενδέχεται να αποδειχθούν επιζήμιες για τις χρηματοπιστωτικές αγορές.Οι ανησυχίες του Μπέσεντ, σύμφωνα με τις πηγές του Axios, δεν περιορίζονται μόνο στις αγορές. Η θητεία του Πάουελ ως προέδρου της Fed λήγει τον Μάιο και η κυβέρνηση ήλπιζε ότι θα αποχωρούσε νωρίτερα, μόλις ο Τραμπ όριζε διάδοχο.«Ο Μπέσεντ πίστευε ότι όταν ο πρόεδρος θα όριζε νέο πρόεδρο της Fed, ο Πάουελ θα αποχωρούσε από το συμβούλιο, στο οποίο έχει δικαίωμα να παραμείνει ως μέλος. «Τώρα όμως αυτό δεν πρόκειται να συμβεί», ανέφερε πηγή στο Axios. «Τώρα έχει οχυρωθεί. Αυτό πραγματικά τα έκανε όλα άνω κάτω».«Το αν η τελευταία προσπάθεια του Λευκού Οίκου να επηρεάσει τη νομισματική πολιτική θα πετύχει ή όχι είναι καθοριστικό για τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στις αγορές», υποστήριξε ο Τιερί Βιζμάν της Macquarie Group. Προειδοποίησε δε, ότι αν πετύχει, το πιθανότερο αποτέλεσμα θα είναι ασθενέστερο δολάριο, πιο απότομη καμπύλη αποδόσεων, υψηλότερες μακροπρόθεσμες αποδόσεις και αυξημένες πληθωριστικές προσδοκίες.