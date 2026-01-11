Νέος φορέας ακινήτων: Λύση σε πάνω από 20.000 ευάλωτους οφειλέτες
Με βάση το μοντέλο που προωθεί ο υπουργός Οικονομικών, ο φορέας θα αγοράζει την κατοικία πριν ή και μετά από πλειστηριασμό και θα τη μισθώνει στον οφειλέτη για έως 12 χρόνια με κρατική επιδότηση ενοικίου και δικαίωμα επαναγοράς
Το καλοκαίρι αναμένεται να λειτουργεί πλέον και στη χώρα μας ο νέος θεσμός του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, ενός μηχανισμού που έχει σχεδιαστεί για να δώσει λύση σε πάνω από 20.000 ευάλωτους οφειλέτες, οι οποίοι έχουν περιέλθει σε οριστικό αδιέξοδο, ώστε να μη βρεθούν χωρίς στέγη εξαιτίας πλειστηριασμού ή πτώχευσης. Ο νέος «φορέας που σώζει σπίτια» παρεμβαίνει ώστε ο ευάλωτος να παραμένει στην κατοικία του αν όχι πια ως ιδιοκτήτης, τουλάχιστον ως μισθωτής, αλλά με κρατική επιδότηση και με option επαναγοράς της από τον ίδιο.
Η βασική αρχιτεκτονική του μοντέλου που προωθεί ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης -και θα εφαρμοστεί στη χώρα μας- προβλέπει τη δημιουργία ενός ιδιωτικού φορέα που θα επιλέγεται μέσω διεθνούς διαγωνισμού, ο οποίος θα «αγοράζει» την κύρια κατοικία του ευάλωτου οφειλέτη πριν αυτή χαθεί σε πλειστηριασμό, με σκοπό να την επαναμισθώσει στον ίδιο για 12 έτη. Ενώ το πλαίσιο μίσθωσης του δίνει δικαίωμα επαναγοράς της κατοικίας του, εφόσον ανακάμψει οικονομικά και φανεί συνεπής στις υποχρεώσεις του.
Στην πράξη, η «παραμονή στο σπίτι» μετατρέπεται σε θεσμικά κατοχυρωμένο δικαίωμα. Ωστόσο, επειδή πρόκειται για εργαλείο κοινωνικής πολιτικής -και όχι γενική «ομπρέλα» για όλους- η ένταξη προϋποθέτει διασταυρώσεις και ελέγχους μέσω της πλατφόρμας πιστοποίησης των ευάλωτων νοικοκυριών ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα καταστρατήγησης.
Τα κριτήρια των ευάλωτων οφειλετών στη χώρα μας πληρούν περισσότερα από 20.000 νοικοκυριά, τα οποία θα επιδιώξουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για να γλιτώσουν από τη δαμόκλειο σπάθη των πλειστηριασμών μέσα από τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, όπως εκτιμούν πηγές που γνωρίζουν καλά τα μεγέθη των «δυνητικά» πτωχών.
Ποιοι εντάσσονταιΜε την προκήρυξη της φάσης δεσμευτικών προσφορών για την ανάθεση της διαχείρισης του φορέα, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ενεργοποιεί τον μηχανισμό που στοχεύει στη διατήρηση της κύριας κατοικίας για δανειολήπτες που επλήγησαν από την οικονομική κρίση. Το εγχείρημα συνδυάζει την ιδιωτική πρωτοβουλία με την κρατική μέριμνα και φιλοδοξεί να αποτελέσει το οριστικό δίχτυ ασφαλείας για τους πραγματικά ευάλωτους.
