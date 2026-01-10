Οι πολεοδομίες αλλάζουν χέρια: Από την 1η Ιουλίου οι πρότυπες ΥΔΟΜ στο κτηματολόγιο, από το 2027 η πλήρης ένταξη
Οι πολεοδομίες αλλάζουν χέρια: Από την 1η Ιουλίου οι πρότυπες ΥΔΟΜ στο κτηματολόγιο, από το 2027 η πλήρης ένταξη
Έρχεται παράταση για την τακτοποίηση αυθαιρέτων που θα συνδυαστεί με την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου
Από την 1η Ιουλίου προβλέπεται να ξεκινήσει η μετάβαση σε ένα νέο πολεοδομικό καθεστώς, καθώς οι πρώτες «πρότυπες πολεοδομίες» ενσωματώνονται στο Κτηματολόγιο.
Πρόκειται για το πρώτο πρακτικό βήμα μιας εκτεταμένης διοικητικής αναδιάρθρωσης που αλλάζει τον φορέα στον οποίο θα υπάγονται στο εξής οι ΥΔΟΜ. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, στις αρχές του 2027 το νέο σύστημα θα καλύπτει το σύνολο της επικράτειας, αντικαθιστώντας οριστικά τις δημοτικές Υπηρεσίες Δόμησης.
Η μεταρρύθμιση προβλέπει ότι οι πολεοδομικές αρμοδιότητες μεταφέρονται σταδιακά στο Εθνικό Κτηματολόγιο, το οποίο αποκτά διευρυμένο ρόλο στη διαχείριση της ιδιοκτησίας και της αδειοδότησης της δόμησης. Οι πρώτες ΥΔΟΜ που θα ενταχθούν στο νέο σχήμα, θα λειτουργήσουν ως «πρότυπα κέντρα δόμησης», όπου θα δοκιμαστούν στην πράξη νέες διαδικασίες ελέγχου, στελέχωσης και ψηφιακής διαχείρισης φακέλων.
