Παπούτσια John Lobb: Η ιστορία ενός καλά κρυμμένου μυστικού του οίκου Hermès
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παπούτσια John Lobb: Η ιστορία ενός καλά κρυμμένου μυστικού του οίκου Hermès

Από τα μέσα του 19ου αιώνα έως σήμερα, ο John Lobb παρέμεινε ένας από τους πιο αυστηρούς οίκους υποδηματοποιίας, με μια ιδιοκτησιακή σχέση με την Hermès που σπάνια προβάλλεται

Παπούτσια John Lobb: Η ιστορία ενός καλά κρυμμένου μυστικού του οίκου Hermès
Ο οίκος John Lobb υπήρξε διαχρονικά σημείο αναφοράς για την ανδρική υποδηματοποιία υψηλής ποιότητας, διαθέτοντας και γυναικεία υποδήματα αποκλειστικά μέσω της bespoke υπηρεσίας. Από τα μέσα του 19ου αιώνα, η φιλοσοφία του βασίστηκε όχι στη μόδα, αλλά στη διάρκεια, στη λειτουργικότητα και στην τεχνική ακρίβεια. Το παπούτσι αντιμετωπίστηκε ως αντικείμενο καθημερινής χρήσης με μακροχρόνια προοπτική, σχεδιασμένο ώστε να εξελίσσεται μαζί με τον άνθρωπο που το φορά.


Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης