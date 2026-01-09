Στην Παραγουάη θα υπογραφεί στις 17 Ιανουαρίου η συμφωνία μεταξύ ΕΕ και τις χώρες της Mercosur
Στην Παραγουάη θα υπογραφεί στις 17 Ιανουαρίου η συμφωνία μεταξύ ΕΕ και τις χώρες της Mercosur
Την ανακοίνωση έκανε ο ΥΠΕΞ της Αργεντινής, ιστορική μέρα χαρακτήρισε την εμπορική συμφωνία ο πρόεδρος της Βραζιλίας
Η εμπορική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Mercosur θα υπογραφεί στην Παραγουάη στις 17 Ιανουαρίου, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Αργεντινής.
«Θα υπογράψουμε στις 17 Ιανουαρίου στην Παραγουάη μια ιστορική συμφωνία, την πιο φιλόδοξη μεταξύ των δύο ενώσεων», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Αργεντινός υπουργός Πάμπλο Κουίρνο.
«Σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου αυξάνεται ο προστατευτισμός και η μονομέρεια, η συμφωνία αποτελεί ένα σημάδι υπέρ του διεθνούς εμπορίου ως μοχλού της οικονομικής ανάπτυξης, με οφέλη για τις δύο ενώσεις», δήλωσε ο Λούλα.
«Το κείμενο της συμφωνίας διευρύνει τις δυνατότητες για τις βραζιλιάνικες εξαγωγές και τις ευρωπαϊκές επενδύσεις και απλοποιεί τους εμπορικούς κανόνες για τα δύο μέρη», πρόσθεσε ο Βραζιλιάνος πρόεδρος, χαιρετίζοντας τη «νίκη του διαλόγου» έπειτα από περισσότερα από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων.
Η συμφωνία αυτή δημιουργεί μία από τις μεγαλύτερες ζώνες ελεύθερων συναλλαγών στον κόσμο, με περισσότερους από 700 εκατομμύρια καταναλωτές. Ο Λούλα είναι ένθερμος υποστηρικτής της, καθώς η Βραζιλία είναι μεγάλη γεωργική δύναμη.
Η συμφωνία ΕΕ- Mercosur θα επιτρέψει στους Ευρωπαίους να εξάγουν περισσότερα αυτοκίνητα, μηχανές, κρασιά και οινοπνευματώδη στη Νότια Αμερική.
Από την άλλη πλευρά, θα διευκολύνει την εισαγωγή στην Ευρώπη κρέατος, ζάχαρης, ρυζιού, μελιού και σόγιας από τη Νότια Αμερική, μια εξέλιξη που ανησυχεί τους ενδιαφερόμενους τομείς.
«Θα υπογράψουμε στις 17 Ιανουαρίου στην Παραγουάη μια ιστορική συμφωνία, την πιο φιλόδοξη μεταξύ των δύο ενώσεων», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Αργεντινός υπουργός Πάμπλο Κουίρνο.
MÁS COMERCIO, MÁS INVERSIÓN y MÁS EMPLEO:— Pablo Quirno (@pabloquirno) January 9, 2026
✅ EL CONSEJO EUROPEO AUTORIZA LA FIRMA DEL ACUERDO MERCOSUR-UE
Luego de más de 30 años de negociaciones, firmaremos el 17 de enero en Paraguay un acuerdo histórico y el más ambicioso entre ambos bloques.
✅ Todos ganamos:
➡️ La…
Λούλα: «Ιστορική μέρα για την πολυμερεία»Από την πλευρά του, ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, πρόεδρος της Βραζιλίας, πρώτη οικονομία της Νότιας Αμερικής, χαιρέτισε, με ανάρτησή του επίσης στην πλατφόρμα Χ, το πράσινο φως που δόθηκε από την ΕΕ για την υπογραφή της συμφωνίας ως «μια ιστορική ημέρα για την πολυμέρεια».
«Σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου αυξάνεται ο προστατευτισμός και η μονομέρεια, η συμφωνία αποτελεί ένα σημάδι υπέρ του διεθνούς εμπορίου ως μοχλού της οικονομικής ανάπτυξης, με οφέλη για τις δύο ενώσεις», δήλωσε ο Λούλα.
Conversei nesta manhã com o presidente do Governo da Espanha, @sanchezcastejon . Agradeci o empenho dele na aprovação do acordo Mercosul – União Europeia pelo Conselho Europeu. Reiterei a expectativa de que o acordo gere benefícios concretos para as pessoas nos dois blocos.…— Lula (@LulaOficial) January 9, 2026
«Το κείμενο της συμφωνίας διευρύνει τις δυνατότητες για τις βραζιλιάνικες εξαγωγές και τις ευρωπαϊκές επενδύσεις και απλοποιεί τους εμπορικούς κανόνες για τα δύο μέρη», πρόσθεσε ο Βραζιλιάνος πρόεδρος, χαιρετίζοντας τη «νίκη του διαλόγου» έπειτα από περισσότερα από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων.
Η συμφωνία αυτή δημιουργεί μία από τις μεγαλύτερες ζώνες ελεύθερων συναλλαγών στον κόσμο, με περισσότερους από 700 εκατομμύρια καταναλωτές. Ο Λούλα είναι ένθερμος υποστηρικτής της, καθώς η Βραζιλία είναι μεγάλη γεωργική δύναμη.
Η συμφωνία ΕΕ- Mercosur θα επιτρέψει στους Ευρωπαίους να εξάγουν περισσότερα αυτοκίνητα, μηχανές, κρασιά και οινοπνευματώδη στη Νότια Αμερική.
Από την άλλη πλευρά, θα διευκολύνει την εισαγωγή στην Ευρώπη κρέατος, ζάχαρης, ρυζιού, μελιού και σόγιας από τη Νότια Αμερική, μια εξέλιξη που ανησυχεί τους ενδιαφερόμενους τομείς.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα