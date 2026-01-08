Τι συμβαίνει με το καλώδιο Κρήτης – Κύπρου: Η Nexans αλλάζει το χρονοδιάγραμμα, μήνυμα επιτάχυνσης από το Ισραήλ
Τι συμβαίνει με το καλώδιο Κρήτης – Κύπρου: Η Nexans αλλάζει το χρονοδιάγραμμα, μήνυμα επιτάχυνσης από το Ισραήλ
Η εταιρεία Nexans επιβεβαίωσε επαναπρογραμματισμό - Το Ισραήλ προσανατολίζεται στην άμεση υλοποίηση της πρώτης φάσης της διασύνδεσης με την Κύπρο
Ύστερα από μήνες σιωπής, η γαλλική εταιρεία Nexans κατασκευάστρια του καλωδίου Κρήτης– Kύπρου, επανήλθε στο δημόσιο διάλογο, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επαναπρογραμματισμός του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.
Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο την ηλεκτρική διασύνδεση ένα έργο που εδώ και περίπου 17 μήνες παραμένει εγκλωβισμένο ανάμεσα σε τεχνικές αναθεωρήσεις, πολιτικές εξαγγελίες και γεωπολιτικές πιέσεις.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Nexans, το έργο συνεχίζει να εκτελείται βάσει των συμβατικών υποχρεώσεων που έχουν τεθεί από το 2023, ωστόσο σε συνεργασία με τον πελάτη της επανεξετάζεται η αλληλουχία των επιμέρους φάσεων.
Η αλλαγή αυτή μεταθέτει την ημερομηνία ολοκλήρωσης, χωρίς –όπως τονίζει η εταιρεία– να επηρεάζονται οι οικονομικές της προβλέψεις έως το 2028 χάρη στο μεγάλο ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών του ομίλου και στις προληπτικές ενέργειες που λαμβάνονται για την αντιστάθμιση οποιουδήποτε ενδεχόμενου αντίκτυπου, αρχής γενομένης από το 2026.
Η Nexans προβλέπεται να παρουσιάσει τις προβλέψεις της για το 2026 μαζί με τα αποτελέσματα της τελευταίας οικονομικής χρήσης στις 19 Φεβρουαρίου.
Η ανακοίνωση της Nexans συμπίπτει χρονικά με την επαναφορά του έργου σε υψηλό πολιτικό επίπεδο. Στο περιθώριο της πρόσφατης τριμερούς συνάντησης Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ, οι τρεις ηγέτες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης, επιχειρώντας να στείλουν μήνυμα συνέχειας και πολιτικής βούλησης.
