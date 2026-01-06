Δυναμική η πορεία των αναδυόμενων αγορών για το 2026 σύμφωνα με αναλυτές της Wall Street
Οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων της Wall Street στοιχηματίζουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένας πολυετής κύκλος εισροών κεφαλαίων - Τι εκτιμούν για τη φετινή χρονιά
Οι αναδυόμενες αγορές μπαίνουν στο 2026 δυναμικά, με τους διαχειριστές κεφαλαίων της Wall Street να στοιχηματίζουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένας πολυετής κύκλος εισροών επενδύσεων.
Η περσινή εισροή κεφαλαίων στον κλάδο αποτελεί σημάδι ότι περισσότεροι επενδυτές επενδύουν σε έναν τομέα που βρισκόταν σε δυσμένεια μετά από χρόνια υποτονικής απόδοσης.
Για πρώτη φορά από το 2017, οι μετοχές των αναδυόμενων αγορών ξεπερνούν τις αντίστοιχες των ΗΠΑ, η διαφορά μεταξύ των αποδόσεων των ομολόγων τους και των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων έχει μειωθεί στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 11 ετών και οι στρατηγικές carry trade έχουν αποφέρει τα καλύτερα κέρδη από το 2009.
Ο ενθουσιασμός για τον τομέα ήταν εμφανής στην πρόσφατη διάσκεψη της Bank of America Corp. στο Λονδίνο. Η τράπεζα φιλοξένησε 300 επενδυτές και 170 συνέδρια και δεν διαπίστωσε σχεδόν καμία απαισιοδοξία για τις αναδυόμενες αγορές.
Αυτό που ενδέχεται να συμβαίνει είναι μια πιο θεμελιώδης μετατόπιση στις παγκόσμιες επενδυτικές ροές. Οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων επιθυμούν να διαφοροποιήσουν τις επενδύσεις τους από τις ΗΠΑ, ενώ ταυτόχρονα προσελκύονται όλο και περισσότερο από την πρόοδο των αναπτυσσόμενων χωρών στη μείωση του χρέους και τον έλεγχο του πληθωρισμού.
