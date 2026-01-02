Με ένα κλικ τα τιμολόγια: Πότε και πώς περνούν όλες οι επιχειρήσεις στο ηλεκτρονικό σύστημα
Υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση σε όλες τις B2B συναλλαγές, εντός και εκτός Ελλάδας – Ποιοι ξεκινούν τον Φεβρουάριο, ποιοι ακολουθούν το φθινόπωρο και τι ισχύει με ΕΕ και τρίτες χώρες
Από τις αρχές του 2026, το «χαρτί» βγαίνει οριστικά εκτός παιχνιδιού στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, καθώς η ηλεκτρονική τιμολόγηση καθίσταται υποχρεωτική για το σύνολο σχεδόν της αγοράς, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο έκδοσης, αποστολής και αποδοχής των τιμολογίων.
Από τις 2 Φεβρουαρίου 2026, κάθε πώληση αγαθών και κάθε παροχή υπηρεσίας μεταξύ επιχειρήσεων θα πρέπει να τιμολογείται ηλεκτρονικά, είτε η συναλλαγή γίνεται στην Ελλάδα είτε αφορά επιχειρήσεις τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το οικονομικό επιτελείο να ενεργοποιεί ένα ακόμη κρίσιμο εργαλείο στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και των εικονικών συναλλαγών.
Το νέο καθεστώς, ωστόσο, δεν είναι απολύτως ενιαίο για όλες τις διασυνοριακές συναλλαγές. Για τις πωλήσεις προς επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου παραμένει προαιρετική, ενώ προβλέπεται ρητά ότι, αν η αλλοδαπή επιχείρηση δεν αποδέχεται το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, αυτό μπορεί να αποσταλεί και με εναλλακτικό τρόπο.
