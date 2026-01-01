Κατασκευές: Νέο επενδυτικό κύμα ύψους 18 δισ. ευρώ σε Υποδομές, ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεις
Κατασκευές: Νέο επενδυτικό κύμα ύψους 18 δισ. ευρώ σε Υποδομές, ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεις
Aπό τα δημόσια έργα, στη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου – Οι μεγάλοι όμιλοι επαναπροσδιορίζουν την κερδοφορία και τις στρατηγικές τους ενόψει της επόμενης δεκαετίας - Ενέργεια, παραχωρήσεις και υψηλό ανεκτέλεστα αναδιαμορφώνουν τον κλάδο πριν το ορόσημο του 2030
Σε τροχιά ταχείας αναδιάρθρωσης εισέρχεται ο κλάδος των κατασκευών στην Ελλάδα, με το νέο επενδυτικό κύμα ύψους περίπου 18 δισ. ευρώ σε υποδομές, ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις να συμβαδίζει με ριζικές αλλαγές στο επιχειρηματικό μοντέλο των μεγάλων ομίλων.
Οι κατασκευές παύουν σταδιακά να αποτελούν το αποκλειστικό πεδίο δραστηριότητας, με την ενέργεια και τις παραχωρήσεις να αναδεικνύονται σε βασικούς πυλώνες κερδοφορίας ενώ μεθοδικά οργανώνονται τα σχέδια και στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της AKTOR, η οποία προβλέπει ότι μετά το 2030 μόλις το 25% των EBITDA της θα προέρχεται από τις κατασκευές, εξέλιξη που σηματοδοτεί μια δομική αλλαγή για ολόκληρο τον κλάδο.
Η μετατόπιση αυτή αναδιαμορφώνει τις ισορροπίες και επιταχύνει τη συγκέντρωση της αγοράς γύρω από λίγους, χρηματοοικονομικά ισχυρούς και ομίλους με διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Οι κατασκευές παύουν σταδιακά να αποτελούν το αποκλειστικό πεδίο δραστηριότητας, με την ενέργεια και τις παραχωρήσεις να αναδεικνύονται σε βασικούς πυλώνες κερδοφορίας ενώ μεθοδικά οργανώνονται τα σχέδια και στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της AKTOR, η οποία προβλέπει ότι μετά το 2030 μόλις το 25% των EBITDA της θα προέρχεται από τις κατασκευές, εξέλιξη που σηματοδοτεί μια δομική αλλαγή για ολόκληρο τον κλάδο.
Η μετατόπιση αυτή αναδιαμορφώνει τις ισορροπίες και επιταχύνει τη συγκέντρωση της αγοράς γύρω από λίγους, χρηματοοικονομικά ισχυρούς και ομίλους με διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα