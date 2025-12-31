Ελληνικοί όμιλοι πληροφορικής: Νέο σερί με εξαγορές στο εξωτερικό

Βρετανία, Βέλγιο, Ρουμανία, Κύπρος και Σκανδιναβία πήραν σειρά στα deals του 2025 για τον κλάδο και έπεται συνέχεια - Τι συνέβη τα προηγούμενα χρόνια