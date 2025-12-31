Ελληνικοί όμιλοι πληροφορικής: Νέο σερί με εξαγορές στο εξωτερικό
Ελληνικοί όμιλοι πληροφορικής: Νέο σερί με εξαγορές στο εξωτερικό
Βρετανία, Βέλγιο, Ρουμανία, Κύπρος και Σκανδιναβία πήραν σειρά στα deals του 2025 για τον κλάδο και έπεται συνέχεια - Τι συνέβη τα προηγούμενα χρόνια
με προηγούμενα έτη, ο αριθμός των εξαγορών που πραγματοποιούν οι ελληνικοί όμιλοι της πληροφορικής στο εξωτερικό.
Τους τελευταίους μήνες μάλιστα καταγράφεται ένα αρκετά μεγάλο σερί από τέτοιες συμφωνίες, σε διάφορες χώρες. Κάτι το οποίο δείχνει ότι οι διοικήσεις των εγχώριων εταιρειών του κλάδου, θέτουν ανάμεσα σε άλλες προτεραιότητές τους, αυτή την περίοδο, και την γεωγραφική επέκταση των δραστηριοτήτων τους.
Η «πίτα» των έργων και των συνεργασιών για την παροχή υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο, σε όλους τους τομείς και τα αντικείμενα που συσχετίζονται με την πληροφορική, ανέρχεται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ και οι βασικοί «παίκτες» της αγοράς δεν θα μπορούσαν να αγνοήσουν την ευκαιρία.
Ίσως δε, ορισμένοι εξ αυτών «βλέπουν» ταυτόχρονα ότι θα πρέπει να στραφούν για την «επόμενη μέρα» τους στην περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους, όσο πλησιάζει το διαφαινόμενο τέλος των χρηματοδοτήσεων του RRF για την υλοποίηση ψηφιακών έργων του δημοσίου, και να «βρουν» νέες ροές εσόδων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Τους τελευταίους μήνες μάλιστα καταγράφεται ένα αρκετά μεγάλο σερί από τέτοιες συμφωνίες, σε διάφορες χώρες. Κάτι το οποίο δείχνει ότι οι διοικήσεις των εγχώριων εταιρειών του κλάδου, θέτουν ανάμεσα σε άλλες προτεραιότητές τους, αυτή την περίοδο, και την γεωγραφική επέκταση των δραστηριοτήτων τους.
Η «πίτα» των έργων και των συνεργασιών για την παροχή υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο, σε όλους τους τομείς και τα αντικείμενα που συσχετίζονται με την πληροφορική, ανέρχεται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ και οι βασικοί «παίκτες» της αγοράς δεν θα μπορούσαν να αγνοήσουν την ευκαιρία.
Ίσως δε, ορισμένοι εξ αυτών «βλέπουν» ταυτόχρονα ότι θα πρέπει να στραφούν για την «επόμενη μέρα» τους στην περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους, όσο πλησιάζει το διαφαινόμενο τέλος των χρηματοδοτήσεων του RRF για την υλοποίηση ψηφιακών έργων του δημοσίου, και να «βρουν» νέες ροές εσόδων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα