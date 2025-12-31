Μάκης Χριστοδουλόπουλος: Νέο «προσκλητήριο» για… πλειστηριασμό τον Ιανουάριο
Μάκης Χριστοδουλόπουλος: Νέο «προσκλητήριο» για… πλειστηριασμό τον Ιανουάριο

Στις 28 Ιανουαρίου αναμένεται να βρεθούν στο στόχαστρο ξανά ακίνητα του δημοφιλούς τραγουδιστή στην περιοχή της Αιγιαλείας

Μάκης Χριστοδουλόπουλος: Νέο «προσκλητήριο» για… πλειστηριασμό τον Ιανουάριο
Στο στόχαστρο των ηλεκτρονικών σφυριών αναμένεται να βρεθεί ξανά από τη νέα χρονιά ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος.

Όπως αποκαλύπτει το newmoney, για τις 28 Ιανουαρίου 2026 δρομολογείται επαναληπτικός πλειστηριασμός για ακίνητα του ιδίου και της συζύγου του στην περιοχή της Αιγιαλείας, που βγήκαν αρχικά στις 19 Νοεμβρίου. Σε εκείνη τη φάση έγιναν τρεις πλειστηριασμοί, εκ των οποίων ο βασικός ήταν άγονος, ενώ οι άλλοι δύο (για κατάστημα και μικρό οικόπεδο στην ίδια περιοχή) οδήγησαν σε κατακύρωση.

